تھیلیسیمیا کے بچے ایچ آئی وی پازیٹیو! جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر اور افسران کو معطل کر دیا

تھیلیسیمیا کے بچے ایچ آئی وی پازیٹیو! جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر اور افسران کو معطل کر دیا
جھارکھنڈ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جہاں تھیلیسیمیا کے معصوم بچے ایچ آئی وی کا شکار ہو گئے۔
Published : October 26, 2025 at 9:13 PM IST
رانچی: جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے اتوار کو مغربی سنگھ بھوم ضلع کے سیول سرجن سوشانتو کمار مانجھی اور دیگر متعلقہ حکام کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ چائیباسا کے صدر ہسپتال میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون چڑھایا گیا تھا اور افسوسناک طور پر، یہ خون ایچ آئی وی سے متاثر تھا، جس کے بعد کئی بچے اس سنگین بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔
وزیراعلیٰ نے متاثرہ خاندانوں کو 2 لاکھ روپے کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔ ریاستی حکومت ان بچوں کے مکمل علاج کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ وزیراعلیٰ نے تمام بلڈ بینکس کا پانچ دن میں آڈٹ کر کے رپورٹ طلب کی ہے۔ ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) بھی تشکیل دی گئی ہے۔ ٹیم نے چائیباسا ہسپتال کا دورہ کیا اور نمونے جمع کیے۔
ابتدائی تحقیقات میں کئی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ صحت کے وزیر عرفان انصاری نے بھی معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صحت کی دیکھ بھال کے ناقص طریقوں کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک سات سالہ بچے کو 13 ستمبر کو خون چڑھایا گیا تھا، اور 18 اکتوبر کو وہ ایچ آئی وی پازیٹو پایا گیا۔ یہ واقعہ ہسپتال کی سنگین لاپرواہی کو ظاہر کرتا ہے۔
سورین نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ "چائباسا میں تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کو ایچ آئی وی سے متاثرہ خون کی منتقلی کی اطلاعات کے بعد، مغربی سنگھ بھوم کے سول سرجن کو دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ معطل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ریاستی حکومت متاثرہ بچوں کے خاندانوں کو 2 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرے گی، اور ریاست میں متاثرہ بچوں کا مکمل علاج بھی کیا جائے گا۔"
انہوں نے کہا کہ "یہ انتہائی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ چائباسہ میں تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچے متاثر ہو رہے ہیں، محکمہ صحت ریاست میں واقع تمام بلڈ بینکوں کا آڈٹ کر کے پانچ دن کے اندر رپورٹ پیش کرے، صحت کے عمل میں کوتاہی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر صحت عرفان انصاری کو نوٹس لینا چاہیے۔"
ہفتہ کو، جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے سنگین معاملے کا از خود نوٹس لیا۔ جس کے بعد ریاستی حکومت کی جانب سے پانچ رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم رانچی سے چائباسا پہنچی۔ ڈائریکٹر (ہیلتھ سروسز) ڈاکٹر دنیش کمار کی قیادت میں، ٹیم نے چائباسا اسپتال میں بلڈ بینک کا معائنہ کیا، ڈاکٹروں سے بات کی اور نمونے اکٹھے کئے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں کئی نقائص سامنے آئے ہیں۔