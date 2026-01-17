سوما منڈا کے قتل کے خلاف جھارکھنڈ میں بند، کھنٹی چائی باسا سمیت کئی علاقوں میں تشدد، بیشتر علاقوں میں معمول پر حالات
سوما منڈا قتل کیس کی مخالفت میں جھارکھنڈ بند کی کال دی گئی ہے۔ اس کا اثر کھنٹی سمیت کئی اضلاع میں نظر آرہا ہے۔
Published : January 17, 2026 at 12:25 PM IST
رانچی: قبائلی رہنما اور پڈاہا راجہ سوما منڈا کے قتل کے خلاف آج قبائلی تنظیموں کی طرف سے بلائے گئے جھارکھنڈ بند کا ملا جلا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم اس کا اثر کھنٹی میں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ بند کے حامی صبح سے ہی سڑکوں پر ہیں، کئی مقامات پر ٹائر جلا رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ مظاہرین سوما منڈا کے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور متاثرہ کے خاندان کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
کھنٹی میں بند کا اثر، رانچی کے دیہی علاقوں میں احتجاج
ضلع کھونٹی سے گزرنے والی اہم سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ کئی مقامات پر لمبی لمبی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بند کا اثر کھونٹی شہر میں نظر آرہا ہے، تمام ادارے اور دکانیں بند ہیں۔ این ایچ پر ہٹر چوک کے قریب لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین ضلع کے تمام چوراہوں پر تشدد کرتے پھر رہے ہیں اور بند کو نافذ کر رہے ہیں۔ علاقے کے پٹرول پمپس بھی بند ہیں۔
بند کا اثر بڑے پیمانے پر
رانچی کے دیہی علاقوں میں بھی احتجاج کی اطلاعات ہیں۔ بند کا اثر رانچی جمشید پور NH 33 پر بنڈو میں نظر آرہا ہے۔ لودھما سے کررا سڑک پر بند کا اثر بڑے پیمانے پر ہے۔ کررا سے رانچی، کھنٹی سے رانچی، چکرو موڑ سے رانچی، چائباسا سے کھنٹی اور سمڈیگا جانے والی سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔
چائباسہ میں بند کا اثر
پہاڑا راجہ سوما منڈا کے قتل کے خلاف احتجاج میں مغربی سنگھ بھوم ضلع میں بند کا اثر دکھائی دے رہا ہے۔ منکی منڈوں نے چائباسا، جگن ناتھ پور، نوامونڈی اور ادینو علاقوں میں چوراہوں پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا۔ لمبی دوری کی اور لوکل بسیں نہیں چل رہی ہیں جس سے مسافروں کو پریشانی ہو رہی ہے۔
دیگر اضلاع میں بند کی صورتحال
قبائلی ارکان نے رام گڑھ کے کجو تھانہ علاقے میں نیا موڈ میں NH 33 کو مختصر طور پر بلاک کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکور میں بند کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ معمول کی زندگی چتر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ صاحب گنج میں فی الحال بند متاثر نہیں ہوا ہے۔ گملہ میں بھی صورتحال معمول پر ہے۔ گرڈیہ میں کوئی واضح اثر نہیں ہے۔ دمکا میں دکانیں اور ادارے معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ سمڈیگا میں NH 143 کو بلاک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انتظامیہ نے کچھ ہی دیر بعد ناکہ بندی ختم کر دی۔ سرائیکیلا میں بھی بند کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ گوڈا میں ٹریفک معمول پر ہے۔ اس کے علاوہ پلامو، گڑھوا، لوہردگا اور لاتیہار میں حالات معمول پر ہیں۔
قتل کے پیچھے زمینی تنازعہ کا حوالہ
غور طلب ہے کہ قبائلی رہنما سوما منڈا کو 7 جنوری کو کھونٹی کے جموداہا کے قریب گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں غم و غصہ کی فضاء پھیل گئی ہے۔ قبائلی تنظیموں نے اس قتل کے خلاف احتجاج کے لیے 8 جنوری کو کھنٹی بند کی کال دی تھی، جس کا اثر بڑے پیمانے پر دیکھا گیا۔ اگرچہ کھنٹی پولیس نے حال ہی میں قتل کے پیچھے زمینی تنازعہ کا حوالہ دیتے ہوئے سات ملزمین کو گرفتار کیا ہے، لیکن لوگ سوال کر رہے ہیں کہ گولی چلانے والے اور اہم سازش کار کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔