پی ایم مودی کی سونا نہ خریدنے کی اپیل پرسونے کے تاجروں میں تشویش ،موم بتیاں جلا کر احتجاج کیا
جیولرز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی کو بھارت کے لوگوں سے اپیل کرنے سے پہلے اِن کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا
Published : May 15, 2026 at 12:08 PM IST
دہرادون: وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتی عوام سے ایک سال تک سونا خریدنے سے گریز کرنے کی اپیل کے بعد اتراکھنڈ میں سونے کے تاجروں میں ناراضگی پھیل رہی ہے۔ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، سونے کے تاجروں نے اپیل کی مخالفت میں جمعرات کو ریاست بھر میں علامتی احتجاج کیا۔ سونے کے تاجروں نے شام کو دھاماوالا میں موم بتیاں جلا کر اپنا علامتی احتجاج کیا، درآمدی محصولات میں اضافے اور عوام سے سونا خریدنے سے پرہیز کرنے کی اپیل دونوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔
سونے کے تاجر سونا خریدنے سے گریز کرنے کی وزیر اعظم کی اپیل سے پریشان: سونے کے تاجروں کا کہنا ہے کہ سونے کے زیورات کی خریداری کے حوالے سے وزیر اعظم مودی کے اعلان کا ہندوستان بھر کے تمام سونے کے تاجروں اور صنعت کاروں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ جہاں تک ہندوستانی معیشت کا تعلق ہے تو درحقیقت قومی مفاد میں حکومتی پالیسیوں کی پابندی کرنا ہمارا فرض ہے۔ تاہم یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ مسئلہ خاص طور پر ایک خاص شعبے سے متعلق ہے - وزیر اعظم نے قوم سے اپنے خطاب میں سونے کی خریداری سے پرہیز پر مکمل توجہ مرکوز کی۔ ہندوستانی عوام پر زور دے کر کہ وہ سونا خریدنے سے گریز کریں
گولڈ امپورٹ ڈیوٹی میں اضافے کی مخالفت:
سونے کے تاجروں کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام کا پورے بھارت کے سونے کے تاجروں پر منفی اثر پڑا ہے۔ مزید برآں سونے پر درآمدی ڈیوٹی 6 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کرنا یکطرفہ اور غیر منصفانہ فیصلہ ہے۔ اگر ایک سونے کا تاجر پورے سال تک سونا فروخت کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو اس سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کس طرح کی توقع کی جاتی ہے؟ زیورات کے مینوفیکچررز — جنہیں سونے کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے کو مکمل طور پر بے سہارا اور بھوک کے دہانے پر دھکیل دیا جائے گا۔
سونے پر درآمدی ڈیوٹی کو 5 فیصد تک کم کرنے کا مطالبہ
وزیر اعظم مودی کوبھارتی عوام سے اپیل کرنے سے پہلے سونے کے تاجروں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس اپیل کے بعد ایک سال کے اندر معاشی صورتحال بحران میں ڈوب جائے گی۔ سونے کے تاجروں نے حکومت سے درآمدی ڈیوٹی کو 5 فیصد تک کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
سنیل مینسن صدر صرافہ منڈل، دہرادون
سنیل نے کہا کہ حکومت کو سونے کے زیورات کی برآمد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے مضبوط اقدامات کرنے چاہئیں، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ درآمد شدہ سونے کا کم از کم 50 فیصد بعد میں برآمد کیا جائے۔ اس وقت حکومت کی برآمدی پالیسیاں متعدد پیچیدگیوں سے چھلنی ہیں۔ حکومت کو برآمدات کے حجم کو بڑھانے کے مقصد سے تجارتی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ مزید برآں، سونے کی تجارت کے شعبے کو انکم ٹیکس کے ضوابط کے فریم ورک کے اندر واضح طور پر برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔