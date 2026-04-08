جھانسی میں مزار پر بلڈوزر چلا، جے ڈی اے کی زمین پر تجاوزات کے خلاف کارروائی
جھانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عملے نے سٹی مجسٹریٹ اور پولیس فورس کی موجودگی میں تجاوزات کو ہٹایا۔
Published : April 8, 2026 at 1:58 PM IST
جھانسی، اترپردیش: یوگی حکومت کے بلڈوزر پورے اترپردیش میں تجاوزات کے خلاف روزانہ چل رہے ہیں۔ منگل کو جے ڈی اے انتظامیہ نے جھانسی میں سرکاری زمین پر قبضہ کرکے بنائے گئے ایک مذہبی مقام کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ بلڈوزر آپریشن کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری موقع پر تعینات تھی۔ جے ڈی اے مبینہ طور پر غیر قانونی مزار کو منہدم کرنے کی بار بار اپیل کر رہی تھی۔ تاہم کوئی کارروائی نہ ہونے پر جے ڈی اے نے مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کردیا۔
درحقیقت جھانسی کے نوآباد تھانہ علاقے میں مکتا کاشی منچ سے متصل جھرنہ گیٹ کے پاس جھانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سرکاری زمین پر حضرت امرتی شاہ بابا کا مزار مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ جھانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بار بار نوٹس کے باوجود کمیٹی ممبران نے تجاوزات نہیں ہٹائی۔ اس کے بعد جے ڈی اے کی ایک ٹیم منگل کو سٹی مجسٹریٹ اور بڑی پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچی۔
غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی
دو گھنٹے کے آپریشن کے دوران جے ڈی اے کی ٹیم نے بلڈوزر کی مدد سے امرتی شاہ بابا کی مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیر شدہ درگاہ کو مسمار کر دیا۔ آپریشن کے دوران جھانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیم، سٹی مجسٹریٹ پرمود جھا، سی او سٹی لکشمی کانت گوتم اور بڑی پولیس فورس موجود تھی۔ آپریشن کے دوران کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔
جھانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایگزیکٹیو انجینئر راج کمار نے بتایا کہ یہ جے ڈی اے کی زمین ہے اور اس پر ناجائز تجاوزات ہیں۔ انہیں تجاوزات ہٹانے کے لیے متعدد بار نوٹس جاری کیے گئے لیکن اسے ہٹایا نہیں گیا۔ جس کے بعد منگل کو سٹی مجسٹریٹ اور پولیس کی موجودگی میں دو گھنٹے تک جاری رہنے والے آپریشن کے دوران تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔