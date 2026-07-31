جوہر یونیورسٹی تنازعہ: دھرنا ختم، پولیس پر یونیورسٹی آنے جانے والوں کا راستہ روکنے کا الزام
مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ کئی کچھ مقامات پر ٹریکٹر ٹرالیوں کو پارک کر کے یونیورسٹی آنے والی سڑکوں کو بند کر دیا گیاہے۔
Published : July 31, 2026 at 2:43 PM IST
رامپور: مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو لے کر ایک نیا تنازعہ سامنے آیا ہے۔ رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو گرانے کے احکامات جاری کیے جانے کے بعد طلباء نے کئی دنوں تک دھرنا دیا تھا۔ ڈویژنل کمشنر کی جانب سے اگلے نوٹس تک انہدام پر روک لگانے کے حکم کے بعد طلباء نے بالآخر اپنا احتجاج ختم کردیا۔
تاہم احتجاج ختم ہونے کے باوجود یونیورسٹی کی طرف جانے والے مرکزی راستوں پر پولیس کی تعیناتی بدستور جاری ہے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ متعدد مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور کچھ علاقوں میں ٹریکٹر ٹرالیوں کو پارک کر کے سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، جس سے یونیورسٹی آنے اور جانے والوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔
یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جہاں رکاوٹیں ناکافی سمجھی جاتی تھیں وہیں ٹریکٹر ٹرالیاں سڑک پر کھڑی کر دی گئی ہیں تاکہ رسائی کو روکا جا سکے۔ اس انتظام کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں نئے داخلوں کا عمل جاری ہے، اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال سے طلباء اور ان کے والدین کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
رامپور بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ستنام سنگھ مٹو نے بھی اپنے اعتراضات کا اظہار کیا ہے۔ انھوں نے سوال کیا کہ، اگر رسائی کی سڑکیں بند رہیں تو داخلہ کے خواہشمند طلبہ یونیورسٹی تک کیسے پہنچیں گے۔ انہوں استدلال کیا کہ یونیورسٹی کے گرد اس طرح کی وسیع رکاوٹیں بلاجواز ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سڑکیں کھول کر عام لوگوں کی سہولت کو یقینی بنایا جائے۔
ابھی تک اس معاملے پر انتظامیہ کی طرف سے کوئی سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان انتظامات میں طلبہ اور عوام کے لیے تبدیلی لائی جائے گی یا موجودہ صورت حال برقرار رہے گی۔
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