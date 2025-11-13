جموں پولیس کی ٹیم پہنچی سہارنپور، ڈاکٹر عادل کی شادی میں شرکت کرنے والے ڈاکٹروں سے پوچھ گچھ کی گئی
اسپتال کے منیجر منوج مشرا نے بتایا کہ تمام معلومات تحقیقاتی ایجنسیوں کو فراہم کر دی گئی ہیں۔
Published : November 13, 2025 at 10:45 PM IST
سہارنپور(اتر پردیش): ضلع کے ایک مشہور اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر عادل کی گرفتاری کے بعد جموں و کشمیر پولیس آئی بی کی ایک ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر سہارنپور پہنچی ہے۔ آئی بی کی ٹیم ہسپتال کے ڈاکٹروں اور عملے سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کا ایک ڈی آئی جی سطح کا افسر بھی اسپتال میں موجود ہے۔ ٹیم کی آمد سے ہسپتال میں ہلچل مچ گئی۔
ہسپتال کے منیجر منوج مشرا نے بتایا کہ جموں و کشمیر سے ایک ڈی آئی جی سطح کے افسر، انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) اور مقامی پولیس افسران کے ساتھ، ڈاکٹر عادل کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے ہسپتال پہنچے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر عادل کی شادی میں شرکت کرنے والے ڈاکٹروں کے بارے میں بھی دریافت کیا ہے۔ انہوں نے ان کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے، اور اسپتال تحقیقاتی ایجنسیوں کو تمام معلومات فراہم کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم پہنچ گئی ہے اور ہسپتال کے ڈاکٹروں اور عملے سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عادل کی شادی کے لیے سہارنپور سے جموں کا سفر کرنے والوں سے خاص طور پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ٹیم میں مقامی پولیس اور انٹیلی جنس افسران بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر عادل کے ساتھی ڈاکٹر بابر اور دیگر کو بھی پوچھ گچھ کے لیے اسپتال طلب کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ 6 نومبر کو دیر گئے جموں و کشمیر پولیس نے اسپتال پر چھاپہ مار کر ڈاکٹر عادل کو گرفتار کیا تھا۔ عادل کی گرفتاری کے بعد دوران تفتیش چونکا دینے والے انکشافات ہوئے۔ ڈاکٹر عادل سے پوچھ گچھ کے بعد حاصل ہونے والے شواہد کی بنیاد پر آئی بی کی ٹیم ایک بار پھر مشہور اسپتال پہنچی اور وہاں ہلچل مچ گئی۔