جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہڑتالی طلباء کو ملا سابق طلباء کا ساتھ، انتظامیہ کا نوٹس مسترد کر دیا
”مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا“، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء نے انتظامیہ کا نوٹس مسترد کر دیا
Published : October 26, 2026 at 7:06 PM IST
نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے احتجاج کرنے والے طلباء نے پیر کے روز اپنی تحریک ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یونیورسٹی طلباء یونین انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ اس سے قبل، یونیورسٹی نے انتخابات کرانے کا حکم جاری کیا تھا، جس کا مقصد دو ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری تعطل کو ختم کرنا تھا۔
جامعہ نگر میں ’جامعہ کلیکٹو‘ کی جانب سے ’سیدہ منزل‘ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں، سابق طلباء اور طلباء کے نمائندوں نے تقریباً دو دہائیوں سے منتخب اسٹوڈنٹس یونین کے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ مظاہرین کی نگرانی کی جا رہی ہے اور طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے۔
’اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا‘ (ایس ایف آئی) کے نمائندوں نے یونیورسٹی کے سیکیورٹی ایڈوائزر کے کردار پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس عہدے کا استعمال احتجاج میں حصہ لینے والے طلباء کی نگرانی کرنے اور یونیورسٹی انتظامیہ اور دہلی پولیس کے درمیان رابطے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
جامعہ کی سابق طالبہ، ثمینہ مشرا نے کیمپس میں جمہوری فضا کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
ایس ایف آئی سے وابستہ طالب علم، نے الزام لگایا کہ احتجاج میں حصہ لینے والے طلباء کی نگرانی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف شکایات پراکٹر کے دفتر کو بھیجی جا رہی ہیں۔ طلباء نے 'سیکیورٹی ایڈوائزر' کے عہدے کے خاتمے اور چیف پراکٹر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔
مقررین نے کیمپس میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ طلباء کا الزام ہے کہ انڈو-تبتن بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) کے اہلکار یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ جاری کشیدگی کے دوران کینٹین اور لائبریری بند ہیں۔
اس سے قبل، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں احتجاج کرنے والے طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا 14ویں روز میں داخل ہوچکا جاری احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ان کے تمام مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ ان مطالبات میں طلباء یونین کی بحالی اور انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک وقت کا تعین شامل ہے۔
طلباء نے مزید وضاحت کی کہ جو طلباء اس وقت بھوک ہڑتال پر ہیں، وہ اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ انہوں نے ان خبروں کی بھی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ طلباء نے انتظامیہ کی یقین دہانیوں کو قبول کر لیا ہے اور اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔
میڈیا میں خبر تھی کہ طلباء نے انتظامیہ کی یقین دہانیوں کو مان لیا ہے اور احتجاج ختم کر دیا ہے۔ طلباء نے کہا کہ ایسی خبریں صرف انتظامیہ کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہیں اور ان میں احتجاج کرنے والے طلباء کا اصل موقف بیان نہیں کیا گیا۔
طلباء کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے نوٹس میں تحریک کا بنیادی مطالبہ طلباء یونین کی بحالی کے حوالے سے کوئی واضح عزم یا وعدہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھوک ہڑتال کرنے والے طلباء اس وقت تک ڈٹے رہیں گے جب تک کہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔
نوٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے، احتجاج کرنے والے طلباء نے انتظامیہ کی جانب سے دی گئی یقین دہانیوں کو ’مبہم‘ قرار دیا۔ اس نوٹس میں نہ تو اسٹوڈنٹ یونین کے آئین کی منظوری کے لیے کوئی ٹائم لائن دی گئی ہے اور نہ ہی یونین کے انتخابات کرانے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل فراہم کیا گیا ہے۔
یہی نہیں، انہوں نے نشاندہی کی کہ نوٹس میں پراکٹر اور سیکیورٹی ایڈوائزر کے استعفے کے مطالبے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ احتجاج کرنے والے طلباء نے کہا، ”ہمارا ماننا ہے کہ محض عام یقین دہانیاں یا مبہم بیانات ہمارے مطالبات کی تکمیل نہیں سمجھے جا سکتے۔ انتظامیہ کو تمام زیر التوا مسائل، خاص طور پر طلباء یونین کی بحالی اور انتخابی عمل کے لیے ایک حتمی ٹائم لائن کے حوالے سے تحریری اور واضح یقین دہانی کرانی چاہیے۔“
انہوں نے زور دیا کہ انتظامیہ کو تمام مطالبات پر ٹھوس اور وقت کی قید کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف ایک نوٹس جاری کر دینے سے احتجاج ختم نہیں ہو جاتا۔
طلباء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ انتظامیہ طلباء یونین کی بحالی کے لیے تحریری یقین دہانی نہیں کراتی، انتخابات کے لیے واضح ٹائم لائن کا اعلان نہیں کرتی، اور ان کے دیگر مطالبات کو پورا نہیں کرتی۔
احتجاج کرنے والے طلباء نے اعلان کیا، "ہم ایسے مبہم یقین دہانیوں یا نوٹسز کو قبول نہیں کریں گے جن میں بنیادی مسائل کو حل نہ کیا گیا ہو۔" طلباء اور ان کے نمائندوں، دونوں نے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ احتجاج ختم ہو چکا ہے، ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹس ان کے خدشات کا مناسب حل پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان کے تمام مطالبات کو ٹھوس فیصلوں اور ایک متعین ٹائم لائن کے ذریعے پورا نہیں کر دیا جاتا۔
اس سے قبل، پیر کے روز جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اعلان کیا تھا کہ تقریباً دو دہائیوں کے وقفے کے بعد طلباء یونین کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ یہ اعلان طلباء کی جانب سے کئی دنوں تک جاری رہنے والے احتجاج اور بھوک ہڑتال کے بعد سامنے آیا، جس میں وہ کیمپس میں منتخب طلباء تنظیم کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔
26 اکتوبر کو جاری ہونے والے ایک حکم نامے میں، یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا کہ 'جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹس یونین' کے آئین کی منظوری کے 15 دن بعد انتخابات کرائے جائیں گے۔ تاہم، اس اعلان سے احتجاج کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ احتجاج کرنے والے طلباء کا موقف ہے کہ اس حکم نامے میں نہ تو آئین کی منظوری کے لیے اور نہ ہی انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی واضح ٹائم لائن دی گئی ہے۔
یونیورسٹی انتظامیہ نے 2006 میں طلباء یونین کو تحلیل کر دیا تھا۔ یہ اعلان یونیورسٹی میں منتخب طلباء نمائندگی کی بحالی کے دیرینہ مطالبے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔
یہ حکم نامہ رجسٹرار پروفیسر مہتاب عالم رضوی کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اس سے قبل، مجاز اتھارٹی نے طلباء اور ان کے نمائندوں کی جانب سے 26 اکتوبر کو پیش کردہ مطالبات کے چارٹر پر غور کیا تھا۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے، "جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات، اس یونین کے آئین کی منظوری کی تاریخ کے 15 دن بعد منعقد کیے جائیں گے۔"
اگرچہ اس نئے حکم نامے نے انتظامیہ اور احتجاج کرنے والے طلباء کو کئی مطالبات پر ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا ہے، لیکن آئین کی منظوری کے عمل کے حوالے سے پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال اب بھی اس تعطل کو ختم کرنے کی راہ میں ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔
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