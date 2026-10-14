جامعہ ملیہ میں طلبہ یونین انتخابات کے لیے احتجاج، سال 2006 سے نہیں ہوئے الیکشن
طلبہ کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کا عمل شروع کرے اور یہ واضح کرے کہ یہ کب تک کرائے جائیں گے؟
Published : October 14, 2026 at 9:51 AM IST
نئی دہلی: دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کرانے کے مطالبے کو لے کر طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ سال 2006 کے بعد سے یونیورسٹی میں کوئی منتخب اسٹوڈنٹس یونین نہیں رہی ہے۔ ایسے میں اب طلبہ اپنے نمائندوں کو چننے کا حق مانگ رہے ہیں۔ اسی مطالبے کو لے کر طلبہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے ہیں۔
احتجاج کرنے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ ہر یونیورسٹی میں طلبہ کے مسائل انتظامیہ تک پہنچانے کے لیے ایک مضبوط اور جمہوری نمائندگی ضروری ہے۔ طلبہ کے مطابق، کلاس ریپریزنٹیٹو یعنی کلاسز کے نمائندے ان کے تمام مسائل کو اٹھانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہیں ایک ایسی اسٹوڈنٹس یونین کی ضرورت ہے، جو پوری یونیورسٹی کے طلبہ کی نمائندگی کر سکے اور ان کے مسائل انتظامیہ کے سامنے رکھ سکے۔
طلبہ کا مطالبہ ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کرانے کا عمل شروع کرے اور یہ بھی واضح کرے کہ انتخابات کب تک کرائے جائیں گے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف یقین دہانی نہیں، بلکہ انتخابات کے عمل اور اس کی ٹائم لائن کو لے کر واضح جواب چاہتے ہیں۔
احتجاج کرنے والے طلبہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان کی تحریک کسی ایک شخص یا کسی خاص طلبہ تنظیم تک محدود نہیں ہے۔ ان کے مطابق، یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہر طالب علم کے حق کی لڑائی ہے، تاکہ طلبہ اپنے نمائندوں کو چن سکیں اور یونیورسٹی انتظامیہ کے سامنے اپنی بات مضبوطی سے رکھ سکیں۔
فی الحال، طلبہ کی نظریں یونیورسٹی انتظامیہ کے رخ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جامعہ ملیہ کی انتظامیہ طلبہ کے اس مطالبے پر کیا قدم اٹھاتی ہے اور اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کو لے کر کوئی واضح ٹائم لائن سامنے آتی ہے یا نہیں۔
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