جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ملازم کا پروفیسر پر نسلی تبصرہ کرنے کا الزام، جانیں پورا معاملہ
ملازم کا الزام ہےکہ پروفیسر نے ذات پات والے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مارپیٹ بھی کی۔ معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔
Published : January 21, 2026 at 10:22 AM IST
نئی دہلی: دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی سے ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ یونیورسٹی کے ایک دلت ملازم نے ایک ایک پروفیسر ایک پروفیسر پر نسلی تبصرہ کرنے اور مارپیٹ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ نیو فرینڈز کالونی میں اے سی پی کو تحریری شکایت دیتے ہوئے ملازم نے ملزم پروفیسر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
اس معاملے میں ساؤتھ ایسٹ کے ڈی سی پی ڈاکٹر ہیمنت تیواری نے بتایا کہ 19 جنوری کو جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ایک ملازم کی طرف سے نیو فرینڈز کالونی کے اے سی پی کو ایک تحریری شکایت دی گئی، اس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایک پروفیسر کی جانب سے ایک ملازم پر نسلی تبصرہ کرتے ہوئے نازیبا زبان کا استعمال کیا گیا۔ دو دن الگ الگ واقعات میں 13 جنوری اور 16 جنوری کو ایسا کیا گیا۔ یہ واقعہ 13 اور 16 جنوری کو دو الگ الگ واقعات میں پیش آیا اور اس معاملے میں 19 تاریخ کو اے سی پی کو تحریری شکایت پیش کی گئی۔ متاثرہ کے طبی معائنے کے بعد پروفیسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شکایت گزار ملازم جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بطور کلرک کام کرتا ہے۔
اس معاملے کے بارے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی پبلک ریلیشن آفیسر پروفیسر صائمہ سعید نے فون پر بتایا کہ وہ ایسے کسی بھی ویڈیو کے بارے میں لاعلم ہیں، کیونکہ گردش کرنے والا ویڈیو ایڈیٹ شدہ معلوم ہوتا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
شکایت گزار ملازم کا کہنا ہے کہ ''جب میں کام کر رہا تھا تو پروفیسر نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور نازیبا زبان کا استعمال کیا۔ میں نے اس واقعے کی شکایت رجسٹرار آفس سے کی۔ تین دن بعد جب میری شکایت کا علم پروفیسر ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کی اور کہا کہ میرے خلاف شکایت کیسے کی۔ یونیورسٹی نے ابھی تک اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کی ہے، حالانکہ مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ کارروائی کی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر کے خلاف کارروائی ہو۔''