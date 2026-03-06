دہلی میں جماعت اسلامی ہند کی افطار پارٹی، دنیا میں امن اور ایران کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی
دہلی میں جماعت اسلامی ہند نے مرکز کے سامنے گراؤنڈ میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔
Published : March 6, 2026 at 3:37 PM IST
نئی دہلی: رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے موقع پر، جماعت اسلامی ہند نے دارالحکومت دہلی میں ایک خصوصی افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ دہلی میں مرکز کے سامنے کے میدان میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، سماجی کارکنان اور متعدد معززین نے شرکت کی۔
پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد افطاری سے قبل اجتماعی دعا کی گئی۔ اس دوران موجود لوگوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں امن، بھائی چارے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ رمضان کا مہینہ صبر، عبادت اور انسانیت کی خدمت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس جذبے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس افطار پارٹی میں مہمانوں نے باہمی محبت، اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام دیا۔
انسانیت، انصاف اور امن کے پیغام کو پھیلانا انتہائی ضروری ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے صدر سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ لوگوں کو اپنے رویے کو بہتر کرنے اور خود کو بہتر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے کئی حصوں میں تنازعات اور تناؤ کے وقت انسانیت، انصاف اور امن کے پیغام کو پھیلانا انتہائی ضروری ہے۔
'رمضان ہمیں انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے'
اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر سلیم انجینئر نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے، معاشرے میں بھائی چارے کو مضبوط کرنے اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی تقریبات مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور باہمی افہام و تفہیم کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔
ایران کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔
اس موقع پر ایران کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ مقررین اور حاضرین نے اللہ تعالیٰ سے ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے خطے میں امن، بے گناہ لوگوں کے تحفظ اور دنیا میں جاری تنازعات کے خاتمے کے لیے دعا کی۔ دعا میں یہ دعا بھی کی گئی کہ اللہ دنیا کو نفرت، جنگ اور تشدد سے محفوظ رکھے اور انسانیت کو امن، انصاف اور بھائی چارے کا راستہ دکھائے۔
مزید پڑھیں: خاندان کے اکلوتے دو سالہ بچے کو آوارہ کتوں نے حملہ ہلاک کر دیا
افطار کے وقت، سب افطار کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھتے تھے، اس کے بعد اجتماعی کھانا ہوا۔ اس دوران لوگوں نے بھائی چارے اور سماجی اتحاد کی فضا کو فروغ دیتے ہوئے ملاقات کی اور بات چیت کی۔ پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر اجتماعی دعا کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ سے تمام عالم اسلام میں امن و سکون، انسانیت کی بھلائی اور تمام انسانوں کی سلامتی کے لیے رحمت و برکت کی دعا کی گئی۔