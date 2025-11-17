ETV Bharat / state

دیور کی شادی سے قبل بھابھی کی خودکشی، خاتون نے دو بیٹیوں کو بھی مار دیا، شادی کے گھر میں مچا کہرام

یہ واقعہ جالون کے کونچ تھانہ علاقے کے داڑھی گاؤں میں پیش آیا۔ وجہ خاندانی جھگڑا بتایا جاتا ہے۔

jalaun woman committed suicide with two girls before tomorrow Husbands brother wedding Urdu News
جالون میں شادی کے مقام پر سوگ پھیل گیا (Photo Credit; Jalaun Police)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 17, 2025 at 4:45 PM IST

4 Min Read
جالون، اترپردیش: ضلع کے کونچ تھانہ علاقے کے داڑھی گاؤں میں پیر کی صبح ایک خاتون نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔ عورت کے دیور کی شادی کل ہے۔ اہل خانہ نے ماں بیٹیوں کو اسپتال میں داخل کرایا جہاں تینوں کی موت ہوگئی۔ پولیس کے کئی اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ کی بنیادی وجہ خاندانی جھگڑا معلوم ہوتا ہے۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔

یہ ہے پوری کہانی؟

پولیس کے مطابق، کونچ تھانہ علاقے کے داڑھی گاؤں کے رہنے والے دیویندر کمار ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دیویندر گھر سے دور رہتا ہے۔ وہ دو تین دن پہلے گھر واپس آیا تھا۔ ان کے پسماندگان میں ان کی 27 سالہ بیوی آرتی اور دو بیٹیاں پیہو (7 سالہ) اور 5 سالہ درشتی ہیں۔ آرتی کا اپنے گھر والوں سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ آرتی نے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔

خبر کے مطابق آرتی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی اندر لے کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد آرتی نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ان کی چیخ و پکار سن کر لوگ دوڑے ہوئے آئے اور انہیں وہان سے نکال کر تینوں کو سی ایچ سی اسپتال لے گئے۔ سی ایچ سی ڈاکٹروں نے علاج کے دوران آرتی اور پیہو کو مردہ قرار دے دیا۔ اسی دوران درشتی کے گھر والے اسے جھانسی لے گئے، جہاں علاج کے دوران اس کی بھی موت ہوگئی۔

دیور کی شادی کل ہے

پولس کے مطابق منگل کو آرتی کے دیور کی شادی کی بارات بریلی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ گھر میں پنڈال لگا ہوا تھا۔ تمام رشتہ دار جمع تھے۔ شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ہنسی اور خوشی کا ماحول تھا۔ اچانک یہ واقعہ پیش آیا جس سے خاندان میں کہرام مچ گیا۔ اس واقعہ سے لواحقین اور عزیز و اقارب شدید غمزدہ ہیں۔

پولیس رپورٹ

سی او کونچ پرمیشور پرساد نے بتایا کہ خاتون اپنی دو بیٹیوں کو داڑھی گاؤں میں اپنے گھر لے گئی۔ شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور واقعے سے متعلق شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

