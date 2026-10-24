اجمیر نیشنل ہائی وے پر بڑا حادثہ، ٹریلر ٹرک کا بس سے تصادم، تین عقیدت مند ہلاک، 25 دیگر زخمی
باگرو پل سے نیچے اترتے ہوئے ایک ٹریلر ٹرک کی ٹکر بس سے ہو گئی۔
Published : October 24, 2026 at 10:15 AM IST
جے پور: جمعہ کی رات گئے جے پور-اجمیر نیشنل ہائی وے 48 پر باگرو کے قریب ایک شدید سڑک حادثہ پیش آیا۔ جب گاڑی بس اسٹینڈ کے نزدیک باگرو اوور پاس سے نیچے اتر رہی تھی، تو عقیدت مندوں سے بھری ایک 'ٹریولر' بس کو ایک ٹریلر ٹرک نے زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ موقع پر ہی افراتفری مچ گئی اور لوگ مدد کے لیے پکارنے لگے۔ حادثے میں تین عقیدت مند ہلاک اور 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے سات کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
زخمیوں کا علاج جے پور کے ایس ایم ایس اسپتال کے ٹراما سینٹر میں سینئر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔ ٹراما انچارج ڈاکٹر راجیندر منڈیا کے مطابق، شدید زخمی سات افراد میں سے دو کو ان کی نازک حالت کے پیشِ نظر داخل کر لیا گیا ہے، جبکہ تین دیگر کو مسلسل نگرانی کے لیے آبزرویشن وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ دو دیگر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔
عقیدت مند کھاٹو شیام جی کے دورے کے بعد سانوریا سیٹھ جا رہے تھے: باگرو پولیس کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، بس میں مہاراشٹر کے ضلع ناسک سے تعلق رکھنے والے 28 عقیدت مند سوار تھے۔ کھاٹو شیام جی میں حاضری دینے کے بعد یہ گروہ سانوریا سیٹھ مندر کی جانب رواں دواں تھا۔ اسی سفر کے دوران جب بس جے پور اجمیر نیشنل ہائی وے-48 پر بس اسٹینڈ کے قریب باگرو اوور پاس سے نیچے اتر رہی تھی تبھی ایک ٹریلر ٹرک نے بس کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے کے نتیجے میں جائے وقوعہ پر شدید افراتفری پھیل گئی اور بس میں سوار عقیدت مند زخمی ہو گئے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی باگرو پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے امدادی کارروائی شروع کی اور زخمیوں کو فوری طور پر باگرو سب ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں میں سے سات افراد، جن کی حالت تشویشناک تھی، انہیں بہتر طبی سہولیات کے لیے جے پور کے سوائی مان سنگھ (ایس ایم ایس) اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق تین عقیدت مند موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے حادثے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
مزید پڑھیں: جوتے بنانے والی فیکٹری میں کام کرنے والی مزدورخاتون کو دو کروڑ روپے سے زائد کا جی ایس ٹی نوٹس موصول
جے پور-اجمیر این ایچ-48 (NH-48) پر پیش آنے والے اس حادثے کے بعد، پولیس واقعے کے حالات کی چھان بین کر رہی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، یہ حادثہ بس اسٹینڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک ٹریلر ٹرک اور ایک مسافر بس، باگرو اوور پاس سے نیچے اتر رہی تھیں۔ مزید تفصیلات اور حادثے کی اصل وجہ کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا۔