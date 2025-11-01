جے پور کی بندوق بردار برادری: آباؤ اجداد بابر کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، تاریخی بندوقوں کا ذخیرہ

جے پور کی بندوق بردار برادری: آباؤ اجداد بابر کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، تاریخی بندوقوں کا ذخیرہ
یہ کہانی صرف بندوقوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کمیونٹی کے بارے میں ہے جس نے بادشاہوں کی فوجوں کو مضبوط کیا۔
Published : November 1, 2025 at 7:25 PM IST
Updated : November 1, 2025 at 7:44 PM IST
جے پور: پنک سٹی کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے، اگر آپ موتی ڈنگری روڈ پر پہنچیں گے، تو آپ کو ایک پرانی دکان، "جے پور گن ہاؤس" کا چمکدار سائن بورڈ نظر آئے گا۔ باہر لٹکی پرانی بندوقیں، چمکتے بیرل اور دیوار پر لٹکائے ہوئے حوالہ جات بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام دکان نہیں ہے۔ یہ زندہ تاریخ کا ایک خزانہ ہے، جہاں نسلوں نے بارود کی خوشبو میں سانس لی ہے۔ مالکان محمد نعیم اور ان کے بیٹے محمد شعیب کی کہانی مغل بادشاہ بابر کے دور سے لے کر آج کے لائسنس یافتہ ہتھیاروں کی مرمت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہانی صرف بندوقوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کمیونٹی کے بارے میں ہے جس نے صدیوں سے سابق بادشاہوں کی فوجوں کو مضبوط کیا اور ان کے لیے طرح طرح کے ہتھیار ایجاد کیے ہیں۔
جئے گڑھ قلعہ میں توپ خانے کا قیام: جے پور اور امیر کے بادشاہ بھی فن سے محبت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف فنون کے ماہر کاریگروں کو جے پور میں آباد کرنے کے لیے لائے۔ ایسی ہی ایک برادری بندوق برداروں کی ہے، جو جے پور کے موتی ڈنگری روڈ پر آباد ہوئے۔ ایسا ہی ایک خاندان محمد نعیم کا ہے جس کے آباؤ اجداد مغل بادشاہ بابر کے ساتھ بھارت آئے تھے۔ وہ بندوقیں اور توپیں بنانے میں ماہر تھے۔ بعد میں، جب اس وقت کے امیر کے بادشاہ اور سابق مغل کمانڈر، مہاراجہ مان سنگھ نے، جئے گڑھ قلعہ میں توپ خانہ قائم کیا، تو وہ بندوق برداروں کو جئے گڑھ قلعے میں ملازم رکھا۔
کئی نسلیں کام کر چکی ہیں: جے پور گن ہاؤس کے مالک اور مشہور بندوق بردار محمد نعیم کہتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد رحیم بخش بابر کے ساتھ بھارت آئے تھے۔ بعد میں، وہ جھجر، ہریانہ میں آباد ہوئے، جہاں انہوں نے پرنسلی ریاستوں کے لیے بندوقیں بنائیں۔ بعد میں، جب اس وقت کے مہاراجہ مان سنگھ نے اس برادری کے افراد کو امیر کے پاس لایا تو اس نے انہیں توپ خانے میں ملازم رکھا۔ اس کے بعد رحیم بخش، نعیم کے پردادا قطب الدین، اس کے بھائی بشیر الدین، اور حکیم الدین عنایت اللہ نے امیر توپ خانے میں کام کیا۔ ان کے دادا سراج الدین اور ان کے کئی بھائیوں نے بھی امیر آرٹلری میں کام کیا اور بندوقیں بنائیں۔
نعیم نے وضاحت کی کہ پہلی بندوق جسے ٹوڈر گن اور سندھی ٹوڈر گن کے نام سے جانا جاتا ہے، مغل شہنشاہ بابر کے دور میں 15ویں صدی میں بنی تھی۔ بابر اپنے ساتھ توپ، بندوقیں اور بارود لے کر آیا۔ اس سے پہلے بھارت میں جنگیں تلواروں، نیزوں اور کمانوں اور تیروں سے لڑی جاتی تھیں۔ بابر کے ساتھ آنے والے کاریگروں میں ایک رحیم بخش بھی تھا۔ افغانستان کی پہاڑیوں سے تعلق رکھنے والا یہ کاریگر بندوقیں بنانے کا ماہر تھا۔
پہلی 10 فٹ لمبی ٹوڈر گن: اب آئیے ان بندوقوں کے بارے معلومات حاصل کرتے ہیں جنہیں تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ محمد شعیب نے واضح کیا کہ بابر کے دور میں ہندوستان میں پہلی بندوق تیار کی گئی تھی۔ اسے ٹوڈر گن کہا جاتا تھا۔ یہ 10 فٹ لمبا تھا اور اسے قلعے کے سوراخ یا دیوار میں رکھ کر فائر کیا جاتا تھا۔ اگر قلعہ پر تعینات سپاہی کسی دشمن کو قریب آتے دیکھتا تو اس پر گولی چلا دیتا۔ یہ بندوق بارود اور چھروں سے لدی ہوئی تھی۔
سندھی ٹوڈر گن: اس کے بعد سندھی ٹوڈر گن آتی ہے۔ شعیب کا کہنا ہے کہ سندھی ٹوڈر گن، جو تقریباً 7 سے 8 فٹ لمبی ہے، مغل بادشاہ بابر نے ہندوستان لایا تھا۔ یہ اصل میں پشاور اور افغانستان کے قبائلی لوگ استعمال کرتے تھے۔ بعد میں، یہ بندوقیں بھارت میں تیار ہونے لگیں اور یہاں کے فوجی استعمال کرتے تھے۔
پتھر کالا گن: نعیم بتاتے ہیں کہ 17ویں صدی میں بنی پتھر کلا گن تقریباً 4 فٹ لمبی تھی۔ یہ عام طور پر شاہی فوجوں کے سپاہی لے جاتے تھے۔ اس بندوق کو پتھر کالا اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پتھر بارود کو بھڑکاتا تھا۔ محمد شعیب نے وضاحت کی کہ جب ٹرگر کھینچا جائے گا تو وہ براہ راست پتھر سے ٹکرائے گا اور پتھر سے نکلنے والی چنگاری بارود کو بھڑکا دے گی جس سے فائرنگ ہوتی ہے۔
کیپ گن: 18ویں صدی میں بنی یہ بندوق بھی زیادہ تر فوج کے سپاہیوں کی ملکیت تھی۔ یہ بھی تقریباً 4 فٹ لمبا تھا۔ اس بندوق کی بیرل بارود اور چھروں سے لدی ہوئی تھی۔ بعد میں یہ بندوق برطانوی فوج میں بہت مقبول ہوئی۔ محمد شعیب نے وضاحت کی کہ یہ بندوق آزادی تک ہندوستان میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی رہی ہے۔
گنسمتھ کمیونٹی کی میراث صرف کہانیوں تک محدود نہیں ہے۔ برطانوی حکومت نے 1942 میں آرٹلری اور ہتھیاروں کی مرمت میں اپنے آباؤ اجداد کے تعاون کا حوالہ دیتے ہوئے اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ جے پور کے سابق شاہی خاندان نے 2017 میں نعیم کو اعزاز سے نوازا۔ نعیم کا کہنا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹس ان کے لیے فخر کی بات ہیں لیکن آج کا دور مختلف ہے۔ جے پور گن ہاؤس اب لائسنس یافتہ ہتھیاروں کی فروخت اور مرمت کرتا ہے۔ خاندان کے ایک اور رکن فصیح الدین نے بتایا کہ ان کی سات نسلیں بندوق مرمت کرنے کا کام کرتی آرہی ہیں۔ آج بھی لائسنس یافتہ بندوقوں کی صفائی اور مرمت ہمارا ذریعہ معاش ہے۔
محمد نعیم کا کہنا ہے کہ ان کے ہتھیار ٹیپو سلطان اور اکبر دی گریٹ جیسے مشہور ٹی وی سیریلز کے علاوہ پارٹیشن و دیگر فلموں کی شوٹنگ میں استعمال ہوتے تھے۔ گنسمتھ کمیونٹی کی یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ فن اور دستکاری وقت کے بہاؤ کے ساتھ کس طرح بہتے ہیں۔