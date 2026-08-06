جے پور کے جوڑے کا صبر رنگ لایا: 15 برس تک 786 نمبر والے نوٹ جمع کیے اور اسی رقم سے حج 2027 کی سعادت کا عزم
15 برس کی محنت کے بعد آصف 786 نمبر والے 853 نوٹ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، جن کی مالیت تقریباً 4 لاکھ روپے ہے۔
Published : August 6, 2026 at 6:37 PM IST
جے پور : بعض خواب صرف دولت سے نہیں بلکہ صبر، اخلاص، یقین اور برسوں کی محنت سے حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ راجستھان کے دارالحکومت جے پور سے تعلق رکھنے والے محمد آصف خان اور ان کی اہلیہ نازنین خان نے بھی اپنے ایک ایسے ہی خواب کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی گزشتہ 15 برس سے صرف 786 نمبر والے کرنسی نوٹ جمع کر رہے تھے اور اب اسی منفرد ذخیرے کی مدد سے حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔
ان کی یہ منفرد اور ایمان افروز کہانی پورے جے پور میں موضوعِ گفتگو بنی ہوئی ہے اور لوگ ان کے صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی تعریف کر رہے ہیں۔ محمد آصف خان نے سال 2011 میں یہ منفرد سفر شروع کیا تھا۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ جہاں بھی انہیں 786 نمبر والا کرنسی نوٹ ملے گا، وہ اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ متعلقہ شخص کو دوسرا نوٹ دے کر 786 نمبر والا نوٹ حاصل کر لیتے تھے۔
مسلسل 15 برس کی محنت کے بعد وہ 786 نمبر والے 853 نوٹ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، جن کی مجموعی مالیت 3 لاکھ 72 ہزار 845 روپے ہے۔ یہی رقم اب ان کی حج کے سفر کا ذریعہ بنے گی۔ آصف خان کے اس منفرد جمع پونجی میں 500 روپے کے 716 نوٹ، 200 روپے کے 30 نوٹ، 100 روپے کے 84 نوٹ، 50 روپے کے 5 نوٹ، 20 روپے کے 3 نوٹ، 10 روپے کے 12 نوٹ اور 5 روپے کے 3 نوٹ شامل ہیں۔ ان کے مطابق یہ نوٹ محض کرنسی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، امید اور دعا کی علامت ہیں۔
راجستھان حج کمیٹی کے سابق رکن حاجی شاہد محمد نے کہا کہ مسلم معاشرے میں 786 کو مذہبی اعتبار سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں اس عدد کی کوئی صریح مذہبی فضیلت بیان نہیں کی گئی، تاہم برصغیر کے بہت سے مسلمان اسے احترام اور عقیدت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اسی جذبے کے تحت محمد آصف خان نے ڈیڑھ دہائی تک یہ نوٹ جمع کیے۔
انہوں نے کہا کہ آصف خان کی یہ کوشش اس بات کی مثال ہے کہ اگر نیت خالص ہو، ارادہ مضبوط ہو اور انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو منزل تک پہنچنے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن کامیابی آخرکار نصیب ہو جاتی ہے۔ محمد آصف خان نے بتایا کہ انہیں 786 نمبر والے نوٹ جمع کرنے کا شوق بچپن سے تھا۔ ابتدا میں انہوں نے ایسے نوٹ جمع کیے، لیکن 2016 کی نوٹ بندی کے بعد ان کے پاس موجود پرانے نوٹوں کی بڑی تعداد بے کار ہو گئی۔
محمد آصف خان نے کہا کہ کچھ نوٹ نئے نوٹوں میں تبدیل کر لیے گئے، تاہم بیشتر نوٹ ضائع ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے نئے نوٹوں میں دوبارہ 786 نمبر تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بازار، بینک یا کسی بھی شخص کے پاس جب بھی انہیں 786 نمبر والا نوٹ نظر آتا تو وہ اس کے بدلے دوسرا نوٹ دے کر اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ ان کے مطابق ان کی ہمیشہ یہی نیت تھی کہ وہ صرف 786 نمبر والے نوٹوں سے جمع کی گئی رقم کے ذریعے حج ادا کریں گے۔
انہوں نے کہاکہ "مجھے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین تھا کہ اگر میری نیت خالص رہی تو وہ میرا خواب ضرور پورا کرے گا، اور آج اللہ نے اپنا کرم فرما دیا۔" انہوں نے مزید بتایا کہ یہ انکا دوسرا سفر حج ہوگا۔ پہلی مرتبہ وہ 2005 میں اپنے والدین کو ساتھ لے کر حج پر گئے تھے، جبکہ اس مرتبہ وہ اپنی اہلیہ نازنین خان کے ہمراہ فریضۂ حج ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کے پاس موجود تمام 786 نمبر والے نوٹ مختلف سیریز کے ہیں اور ہر نوٹ الگ شناخت رکھتی ہے، جو اس منفرد مجموعے کو مزید خاص بناتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ریاست کا درجہ ملنے تک این سی اپنی مہم جاری رکھے گی: وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کا بیان
اس موقع پر راجستھان حج ٹرینرز ریلیف فاؤنڈیشن کے محمد اشفاق نقوی، آصف حمزہ خان، محمد صابر، عبدالنفیس، اسلم صابری، فرقان پٹھان، محمد ذکی اور دیگر سماجی شخصیات نے اس جوڑے کو حج کی مبارک باد پیش کرتے ہوئے ان کے صبر، استقامت اور مضبوط ایمان کو سراہا۔ محمد آصف خان اور نازنین خان کی یہ داستان صرف نوٹ جمع کرنے کی کہانی نہیں بلکہ 15 برس کی دعا، صبر، انتظار، خلوصِ نیت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی ایک خوبصورت مثال بن چکی ہے۔