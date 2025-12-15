مودی تیری قبر کُھدے گی، کے نعرہ پر تنازعہ: پی ایم مودی کے خلاف ویمنس کانگریس کی ضلع صدر کا متنازعہ نعرہ، منجو لتا نے کہا، میں اپنے بیان پر قائم ہوں
منجو لتا نے کہا کہ BJP کے ارکان پنڈت جواہر لال نہرو، راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے خلاف بھی بے بنیاد نعرے لگاتے ہیں۔
Published : December 15, 2025 at 5:14 PM IST
جے پور/نئی دہلی: جے پور سٹی ویمنس کانگریس کی ضلعی صدر منجو لتا مینا کی طرف سے 14 دسمبر کو دہلی کے رام لیلا میدان میں کانگریس کی ملک گیر ریلی کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف "ووٹ چور گڈی چھوڑ" (ووٹ چور گدی چھوڑیں) پر لگائے گئے متنازعہ نعروں نے پارٹی کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ کئی مرکزی بی جے پی قائدین کے ساتھ ساتھ ریاستی قائدین نے جے پور سٹی ویمنس کانگریس ضلع صدر کے متنازعہ نعروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں کانگریس کا کلچر قرار دیا ہے۔ تاہم، ویمنس کانگریس ضلع صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی متنازعہ بیان نہیں دیا ہے اور وہ اپنے بیان پر قائم ہیں۔
کانگریس کی ملک گیر ریلی کے دوران منجو لتا مینا نے نعرے لگائے جیسے "مودی تیری قبر کُھدے گی، آج نہیں تو کل"۔ نعرے بازی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ بی جے پی کی قومی ترجمان رادھیکا کھیرا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر منجو لتا کے نعرے لگانے کا ویڈیو شیئر کیا اور کانگریس پر تنقید کی۔
نریندر مودی کی موت کی تمنا
بی جے پی کے قومی ترجمان سدھانشو ترویدی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا اصل کردار ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے، کیونکہ وہ مسلسل وزیر اعظم نریندر مودی کی موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ مودی کی قبر کھودنے کی بات کرنے والی پارٹی خود ہی دفن ہو جائے گی۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کا وہی حشر ہوگا جو اورنگ زیب کے دور میں مغلوں کا ہوا تھا۔
وزیر اعظم کی قبر کھودنا چاہتی ہیں
بی جے پی کی قومی ترجمان رادھیکا کھیرا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر منجو لتا مینا کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، "یہ منجو لتا مینا ہیں۔ منجو مہیلا کانگریس کی جے پور سٹی صدر ہیں۔ وہ وزیر اعظم کی قبر کھودنا چاہتی ہیں جنہیں ہندوستان کے لوگوں نے تین بار منتخب کیا ہے۔" یہ گلیوں کے سڑک چھاپ نہیں ہیں۔ یہ کانگریس کے نمائندے ہیں جنہیں راہل گاندھی نے ذاتی طور پر منتخب کیا ہے، جو کانگریس کے سرکاری نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
میں اپنے بیان پر قائم ہوں
دریں اثناء جے پور سٹی مہیلا کانگریس کی ضلعی صدر منجو لتا مینا نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا، "میں نے کوئی جھوٹا بیان نہیں دیا ہے۔ اس طرح کے نعرے پہلے بھی لگائے گئے ہیں۔ میں اپنے بیان پر پوری طرح قائم ہوں۔ بی جے پی ممبران نے پنڈت جواہر لال نہرو، راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے خلاف بھی بے بنیاد نعرے لگائے۔ ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بی جے پی حکومت کیسے بنا رہی ہے۔" میں نے کوئی جھوٹا نعرہ نہیں لگایا۔"
#WATCH | Delhi: On her statement against PM Modi, Manju Lata Meena, District President of the Jaipur City Women's Congress, says, " there is so much anger among the public regarding vote rigging. they (bjp) have formed these governments by rigging votes, and the election… pic.twitter.com/Fb2OavOCYB— ANI (@ANI) December 14, 2025
بی جے پی ممبران بھی ایسے نعرے لگاتے ہیں
اسی دوران مہیلا کانگریس کی ریاستی صدر ساریکا چودھری نے اپنی ضلع صدر منجو لتا مینا کے متنازعہ نعروں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ممبران بھی ہمارے سرکردہ لیڈروں کے خلاف طرح طرح کے قابل اعتراض نعرے لگاتے ہیں، پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن ہمارے ضلعی صدر کو تحمل سے کام لینا چاہیے تھا۔ انہیں اس طرح کے جوش میں اپنے حواس نہیں کھونے چاہئیں۔ ابھی تک کسی نے کارروائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب پارٹی ہائی کمان ایکشن کا مطالبہ کرے گی تو ہم اس پر غور کریں گے۔