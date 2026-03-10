عدالت کے ریڈر کی غلطی سے ایک شخص کو مزید 12 دن جیل میں گزارنے پڑے، ہائی کورٹ ناراض
عدالت نے کہا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہو تو اسپیشل جج کے سامنے دستاویزات پیش کرنا ضروری ہے۔
جبل پور: ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے باوجود ایک ملزم کو 12 دن جیل میں گزارنے پڑے۔ ٹرائل کورٹ کے ریڈر کی غلطی کی وجہ سے ملزم کو 12 دن سے زائد جیل میں رکھا گیا۔ ہائی کورٹ نے جب کیس کی سماعت کی تو جسٹس اے کے سنگھ کی سنگل بنچ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔
ذیشان خان کے خلاف جبل پور کے ہنومان تال پولیس اسٹیشن میں ایس سی/ایس ٹی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزم 10 جولائی 2025 سے جیل میں تھا۔ملزم کی 18 فروری 2026 کو ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی تھی۔ملزم نے 20 فروری کو ٹرائل کورٹ میں ضمانت کی دستاویزات جمع کرائیں تاہم اسپیشل جج کے ریڈر نے ضمانت کی دستاویزات سپیشل جج کے سامنے پیش نہیں کیں۔ ریڈر نے ہائی کورٹ کے حکم میں غلطی کی نشاندہی کی اور تصحیح کے لیے حکم نامہ واپس کردیا۔
ہائی کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی تھی جس میں ضمانت کے حکم میں تصحیح کی گئی تھی۔ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے، سنگل بنچ نے پایا کہ، ریڈر کے مطابق، حکم میں کیس کے کسی ایک حصے کا ذکر نہیں ہے۔ تاہم عدالت نے ریڈر کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ متعلقہ عدالت کے کرمنل ریڈر کی جانب سے اختیار کیا گیا نقطہ نظر غلط ہے۔ اگر آرڈر میں کوئی کوتاہی تھی تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسپیشل جج کو دستاویزات پیش کرے۔ سپیشل جج کو قانونی حکم دینا چاہیے۔
سماعت کے دوران مزید کہا گیا کہ آرڈر میں درج کیس کا نمبر ہر صورت میں اہم ہے۔ مزید یہ کہ کرائم نمبر اور ملزم کا نام بھی آرڈر میں درج تھا۔ یہ حکم ملزم اور کیس کی شناخت کے لیے کافی تھا جس کے لیے ضمانت کی درخواست کی گئی تھی۔ مجرم ریڈر کی غلط فہمی کی وجہ سے درخواست گزار کو 12 دن سے زائد عرصے تک غلط طریقے سے حراست میں رکھا گیا۔
ٹائپوگرافیکل غلطی کی وجہ سے مذکورہ دفعہ کا حکم میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ متعلقہ خصوصی جج کے سامنے ضمانتی دستاویز پیش نہ کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سنگل بنچ نے مذکورہ حکم کو پہلے پاس کیے گئے حکم کے ساتھ پڑھنے کی ہدایات جاری کیں۔