میاں بیوی میں ہوگئی صلح، پھر بھی جہیز ہراساں کرنے کا کیس جاری، ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے: ہائی کورٹ
ہائی کورٹ نے شادی سے متعلق دو معاملات میں اہم فیصلہ سنایا۔ ایک میں جہیز کےلیے ہراسانی اور دوسرے میں شادی کی تجویز شامل ہے۔
Published : July 24, 2026 at 12:56 PM IST
جبل پور، مدھیہ پردیش: مدھیہ پردیش ہائی کورٹ، جبل پور نے واضح کیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان سمجھوتہ ہو گیا ہے تو جہیز کے لیے ہراسانی کا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ایسا کرنا غیر قانونی ہے۔ ہائی کورٹ نے ایک نوجوان کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔ کورٹ نے اس شخص کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کسی فرد کو محض خاندانی تعلق کی وجہ سے ایف آئی آر میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔
شوہر اور اہل خانہ کے خلاف ایف آئی آر
مقدمے کے مطابق پنا کے رہائشی توصیف رائین نے 2017 میں ایک نوجوان خاتون سے شادی کی، چند ماہ تک دونوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ تاہم بعد میں بیوی نے اپنے شوہر پر جہیز کے لیے ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے شوہر، اس کی ساس، سسر، بہنوئی اور شادی شدہ بہنوئی کے خلاف جہیز کے لیے ہراساں کرنے کی ایف آئی آر درج کر لی۔ مقدمہ درج ہونے کے ایک سال بعد رشتہ داروں کی ثالثی سے میاں بیوی کے درمیان صلح ہو گئی۔
تصفیہ کے بعد بھی مقدمہ واپس نہیں لیا گیا
معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک مقررہ رقم کے ساتھ ایک کار بھی دے گا۔ معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ بیوی تمام سامان وصول کرنے کے بعد جہیز ہراساں کرنے کا مقدمہ واپس لے لے گی۔ تاہم تمام سامان ملنے کے بعد بھی بیوی نے جہیز ہراساں کرنے کا مقدمہ واپس نہیں لیا۔ شوہر اور رشتہ داروں نے خاتون کو مقدمہ واپس لینے کے لیے بار بار سمجھایا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 2020 میں شوہر نے کیس واپس لینے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔
ثبوت کے بغیر اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کرنا غلط
نوجوان کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے جسٹس ہمانشو جوشی کی سنگل بنچ نے کہا، "ایک بار میاں بیوی کے درمیان طے شدہ شرائط پر سمجھوتہ ہو گیا تو ایف آئی آر کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تصفیہ کے بعد بھی شوہر کے خلاف جہیز کے لیے ہراسانی کا مقدمہ جاری رکھنا ہراسانی ہے۔" عدالت نے شوہر اور اہل خانہ کے خلاف درج ایف آئی آر خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ "ٹھوس ثبوت کے بغیر خاندانی تعلقات رکھنے والوں کو ملزم کے ساتھ شامل کرنا غیر قانونی ہے۔"
اگر نیت صاف ہو تو نکاح کی پیشکش کرنا جرم نہیں
ایک اور معاملے میں، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ "کسی نوجوان کا شادی کی تجویز کے ساتھ کسی نوجوان عورت کے گھر جانا جرم نہیں ہے، بشرطیکہ اس نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو یا اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی ہو۔" ہائی کورٹ کے جسٹس بی پی شرما کی سنگل بنچ نے ہردا کے ایک نوجوان کو نچلی عدالت کی طرف سے سنائی گئی ایک سال کی سزا کو بھی پلٹ دیا۔
نوجوان خاتون کے تعاقب کا کوئی ثبوت نہیں
نوجوان خاتون کے اہل خانہ نے ایف آئی آر میں نوجوان کے مسلسل پیچھا کرنے کا ذکر کیا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی پایا کہ نوجوان خاتون کے اہل خانہ نے واقعہ کے 15 دن بعد نوجوان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی۔ مزید برآں، نوجوان خاتون نے اعتراف کیا تھا کہ نوجوان اس سے محبت کرتا تھا۔ اس حوالے سے نوجوان نے لڑکی کے والد کو شادی کی پیشکش کی تھی۔