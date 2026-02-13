سیئٹل حادثہ: 29 ملین ڈالر تصفیہ کے اعلان سے دو روز قبل جھانوی کنڈولا کے والد کا انتقال
جھانوی کنڈولا کو 23 جنوری 2023 کو امریکی شہر سیئٹل میں ایک تیز رفتار پولیس گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔
Published : February 13, 2026 at 3:34 PM IST
ادونی : آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے شہر ادونی سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ بھارتی طالبہ جھانوی کنڈولا کے اہلِ خانہ پر ایک اور صدمہ اس وقت ٹوٹ پڑا جب ان کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب سیئٹل شہر کی جانب سے 29 ملین امریکی ڈالر کے معاوضے کے تصفیہ کا اعلان ہونے والا تھا۔
جھانوی کنڈولا 23 جنوری 2023 کو امریکی شہر سیئٹل میں اس وقت ہلاک ہو گئی تھیں جب ایک تیز رفتار پولیس گاڑی نے سڑک عبور کرتے ہوئے انہیں ٹکر مار دی۔ جھانوی کنڈولا نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے سیئٹل کیمپس میں انفارمیشن سسٹمز میں ماسٹرز کی طالبہ تھیں۔
خاندانی ذرائع کے مطابق ان کے والد کنڈولا سریکانت، جو ایک ریٹائرڈ پولیس کانسٹیبل تھے، 10 فروری کو دل کا دورہ پڑنے سے کرنول ضلع میں انتقال کر گئے۔ ان کی آخری رسومات بدھ کے روز ادونی میں ادا کی گئیں۔ اہلِ خانہ اس دوہرے صدمے کے باعث غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
امریکی شہر سیئٹل نے جھانوی کے خاندان کے ساتھ 29 ملین ڈالر (تقریباً 262 کروڑ روپے سے زائد) کے تصفیے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ 2023 کے حادثے کے بعد طویل قانونی کارروائی کے تناظر میں طے پایا۔ خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے مطابق یہ مالی معاوضہ اگرچہ قانونی عمل کا حصہ ہے، تاہم بیٹی کی موت کا خلا کبھی پُر نہیں ہو سکتا۔