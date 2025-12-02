جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا سومناتھ مندر کا دورہ
جموں و کشمیر کےلیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شام میں آرتی کی اورسومناتھ کی ثقافت کی نمائش کرنے والےلائٹ اینڈ ساؤنڈ شوکا بھی لطف اٹھایا۔
Published : December 2, 2025 at 10:33 AM IST
گر سومناتھ: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر (لیفٹیننٹ گورنر) منوج سنہا گجرات کے ضلع گر سومناتھ کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ اس موقعے پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سومناتھ مندر کے درشن کیے۔
منوج سنہا نے سومناتھ کا دورہ کیا
سب سے پہلے، لیفٹیننٹ گورنر کا مندر کے احاطے میں ڈھول اور شرنائی کی تھاپ کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مندر کے درشن کئے اور غروب آفتاب کے بعد ہونے والی آرتی میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے سومناتھ مندر کا جائزہ لیا۔
واضح رہے کہ اس سے قبل دوپہر میں لیفٹیننٹ گورنر کوسٹ گارڈ ہیلی پیڈ پہنچے، جہاں ان کا استقبال ضلع کلکٹر این وی اپادھیائے، ضلع پولیس سربراہ جے دیپ سنگھ جڈیجہ اور کوسٹ گارڈ اسٹیشن کے کمانڈنگ آفیسر سنجے کمار نے کیا۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سومناتھ کے قرب و جوار میں ایک ثقافتی پروگرام کا لطف بھی اٹھایا۔ اس دوران مایا بھائی آہیر اور کیرتیدان گڈھوی کی جوڑی نے کارتکی پورنیما میلے میں لوک گیت پیش کیے۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شام کی آرتی اور اس سے پہلے سومنا مندر کے درشن کیے۔ انہوں نے سومناتھ کے قریب کارتیکی پورنیما میلے میں منعقدہ ثقافتی پروگرام کا بھی لطف اٹھایا جو اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔
مزید پڑھیں:ام بن سیلاب متاثرہ 189 کنبوں کو چھ ماہ کے اندر نئے گھر ملیں گے: منوج سنہا
کارتک پورنیما میلے کے آخری دن لیفٹیننٹ گورنر نے دیا جلا کر ثقافتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ مایا بھائی آہیر اور کیرتیدان گدھوی کی جوڑی نے ثقافتی پروگرام میں لوک گیت پیش کیے۔