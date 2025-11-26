ETV Bharat / state

بہار میں آئی ٹی بی پی جوان نے باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، پھر اپنی بھی جان لے لی

لکھی سرائے میں ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے۔ آئی ٹی بی پی کے ایک فوجی جوان نے باپ قتل کرنے کے بعد خودکشی کرلی۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 9:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھی سرائے: بہار کے لکھی سرائے میں ایک دہرے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آئی ٹی بی پی کے ایک جوان نے پہلے اپنے والد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، پھر اپنی بھی جان لے لی۔ واقعہ سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔

یہ واقعہ ضلع کے بڈھیہ تھانہ علاقے کے کھوٹھا چیتن ٹولہ میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت ادے سنگھ (68 سال) اور ان کے بیٹے لٹو عرف وکاس کمار (35 سال) کے طور پر کی گئی ہے۔ اہل خانہ کا رو رو کر برا حال ہے۔

جوان نے اس معاملے پر باپ کو ماری گولی

اہل خانہ نے بتایا کہ وکاس کمار آئی ٹی بی پی میں تعینات تھا اور الیکشن ڈیوٹی پر بہار آیا تھا۔ الیکشن ختم ہونے کے بعد وکاس گھر آیا تھا۔ اسی دوران منگل کو اس کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس کے باپ نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ تبھی غصے میں آکر وکاس نے پستول نکالا اور اپنے باپ کو گولی مار دی۔

بیوی کو بھی مارنے کے لیے دوڑا جوان

گولی لگنے کے بعد جوان کے باپ ادے شنکر سنگھ کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ اس کے بعد وکاس اپنی بیوی کو بھی مارنے کے لیے دوڑا، لیکن وہ کسی طرح گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوگئی۔ گھر والوں کے مطابق وکاس پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو پستول سے گولی مار لی۔

پولیس کی جانچ جاری

واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی اجے کمار، ڈی ایس پی شیوم کمار، اور بڑھیا تھانہ کے صدر سمیت بڑی تعداد میں پولیس اہلکار جائے وقوع پر پہنچے۔ گاؤں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں شدید غم و غصے کا ماحول ہے۔

لکھی سرائے کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اجے کمار نے کہا کہ "واقعے کے حوالے سے متوفی کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہیں۔ واقعے کی وجہ تاحال واضح نہیں ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لکھی سرائے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔" تحقیقات کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔"

TAGGED:

ITBP JAWAN KILLED HIMSELF
LAKHISARI NEWS
ITBP JAWAN KILLED FATHER
آئی ٹی بی پی جوان باپ کا قتل
JAWAN KILLED FATHER AND HIMSELF

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.