بہار میں آئی ٹی بی پی جوان نے باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، پھر اپنی بھی جان لے لی
لکھی سرائے میں ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے۔ آئی ٹی بی پی کے ایک فوجی جوان نے باپ قتل کرنے کے بعد خودکشی کرلی۔
Published : November 26, 2025 at 9:57 AM IST
لکھی سرائے: بہار کے لکھی سرائے میں ایک دہرے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آئی ٹی بی پی کے ایک جوان نے پہلے اپنے والد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، پھر اپنی بھی جان لے لی۔ واقعہ سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔
یہ واقعہ ضلع کے بڈھیہ تھانہ علاقے کے کھوٹھا چیتن ٹولہ میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت ادے سنگھ (68 سال) اور ان کے بیٹے لٹو عرف وکاس کمار (35 سال) کے طور پر کی گئی ہے۔ اہل خانہ کا رو رو کر برا حال ہے۔
جوان نے اس معاملے پر باپ کو ماری گولی
اہل خانہ نے بتایا کہ وکاس کمار آئی ٹی بی پی میں تعینات تھا اور الیکشن ڈیوٹی پر بہار آیا تھا۔ الیکشن ختم ہونے کے بعد وکاس گھر آیا تھا۔ اسی دوران منگل کو اس کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس کے باپ نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ تبھی غصے میں آکر وکاس نے پستول نکالا اور اپنے باپ کو گولی مار دی۔
بیوی کو بھی مارنے کے لیے دوڑا جوان
گولی لگنے کے بعد جوان کے باپ ادے شنکر سنگھ کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ اس کے بعد وکاس اپنی بیوی کو بھی مارنے کے لیے دوڑا، لیکن وہ کسی طرح گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوگئی۔ گھر والوں کے مطابق وکاس پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو پستول سے گولی مار لی۔
پولیس کی جانچ جاری
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی اجے کمار، ڈی ایس پی شیوم کمار، اور بڑھیا تھانہ کے صدر سمیت بڑی تعداد میں پولیس اہلکار جائے وقوع پر پہنچے۔ گاؤں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں شدید غم و غصے کا ماحول ہے۔
لکھی سرائے کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اجے کمار نے کہا کہ "واقعے کے حوالے سے متوفی کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہیں۔ واقعے کی وجہ تاحال واضح نہیں ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لکھی سرائے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔" تحقیقات کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔"
'واردات کی وجہ گھریلو تنازع'
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے سے گھریلو تنازع چل رہا تھا۔ اسی بیچ وکاس کمار نے یہ وادات انجام دیا۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پورے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تاہم، گاؤں والے خوفزدہ اور شدید پریشان ہیں۔
مزید پڑھیں:
ناجائز تعلقات کا شبہ: شوہر نے بیوی کا کردیا قتل، خود فون کرکے پولیس کو دی اطلاع
گورکھپور میں نوجوان خاتون کا بے دردی سے قتل؛ شادی کی تقریب میں باتھ روم سے خون میں لت پت ملی لاش
حاملہ گرل فرینڈ کا کیا قتل، خاتون دوست کی لی مدد، سزائے موت سنادی گئی
سیکس ورکر نے پیسوں کے لین دین پر جھگڑا کیا، پھر اس کا قتل کردیا گیا، لاش کے پاس بیٹھ گیا قاتل
بیوی نے نابالغ بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو کر دیا قتل، وجہ جان کر آپ رہ جائیں گے حیران