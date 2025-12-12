"معاشرے میں خواتین کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کرنا ضروری ہے": چیروکوری شیلجا کرن
مارگادرسی چٹ فنڈ کی ایم ڈی نے تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع میں واقع EFKAI یونیورسٹی میں منعقدہ "ویمن 5.0" کانفرنس سے خطاب کیا۔
Published : December 12, 2025 at 10:10 PM IST
حیدرآباد: مارگادرسی کی منیجنگ ڈائرکٹر (ایم ڈی) چیروکوری شیلجا کرن نے کہا کہ معاشرے میں خواتین کو دیکھنے کے انداز کو بدلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین بااختیار بن رہی ہیں، تمام شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور لیڈر بن رہی ہیں۔ وہ جمعرات کو رنگاریڈی ضلع کے شکر پلی میں واقع EFKAI یونیورسٹی میں منعقدہ "ویمن 5.0 (پاؤر۔۔۔پروگریس۔۔۔ پاسیبلیٹی)" کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہی تھیں۔
مارگا درسی کی منیجنگ ڈائریکٹر چروکوری شیلجا کرن نے اپنے خطاب میں کہا کہ، "خواتین کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یکساں مواقع، احترام اور برابری ضروری ہے۔ میں اپنے خاندان کی طرف سے دی گئی ہمت کی وجہ سے اس درجے پر پہنچی ہوں۔"
شیلجا کرن کے اہم خیالات:
انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے، خواتین کی ذہنیت بھی بدل رہی ہے، اور وہ مردوں کے برابر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ہمدردی کی نہیں پہچان کی ضرورت ہے۔ خواتین کا احترام اور تحفظ قوانین سے حاصل نہیں ہوتا۔۔ یہ گھر، خاندان اور معاشرے کے رویے میں تبدیلی سے ہی ممکن ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اگر خاندان میں باپ، شوہر اور بچے ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو خواتین میں زبردست خوداعتمادی پیدا ہوگی اور دنیا کا مقابلہ ہمت کے ساتھ کر سکیں گی۔
شیلجا کرن نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کی ہمت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مارگادرسی چٹ فنڈ اب 100 کروڑ روپے کے کاروبار سے بڑھ کر 12,000 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے اور چار ریاستوں میں اس کی 129 شاخیں چل رہی ہیں۔
متاثر کن اور تخلیقی شخصیات:
شیلجا کرن نے کہا کہ تبدیلی اور تاریخ رقم کرنے والی خواتین کے علاوہ کئی متاثر کن شخصیات بھی ہیں۔ انہوں نے یاد کیا کہ ساوتری بائی پھولے نے 1846 میں لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دیا، اس وژن کے ساتھ کہ تعلیم سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سدھا مورتی، جنہوں نے مرد اکثریتی معاشرے میں ٹیلکو میں بطور خاتون انجینئر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اب انفوسس کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر ٹیسی تھامس کی زندگی کو متاثر کن قرار دیا جنہوں نے میزائل مینوفیکچرنگ میں اپنی شناخت بنائی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں خواتین سیاست، سائنس، ٹیکنالوجی اور کھیلوں میں بڑھتا ہوا کردار ادا کریں گی اور وہ پالیسی فیصلہ سازی کی سطح تک پہنچیں گی۔
شیلجا کرن نے کہا کہ نوجوان خواتین نہ صرف خود کو آگے بڑھا رہی ہیں بلکہ کاروباری شعبے میں دوسروں کی رہنمائی کے لیے نئی راہیں بھی بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارچیون 500 کمپنیوں میں سے کم از کم 10 فیصد خواتین سی ای اوز ہیں۔
نئی کمپنیاں شروع کرنے والی خواتین کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ فالگونی نائر، جنہوں نے 50 سال کی عمر میں Nykaa کی بنیاد رکھی، اور نوجوان کاروباری روشننی نادر ملہوترا اس کی حالیہ مثالیں ہیں۔
مارگادرسی کی ایم ڈی نے کہا کہ خواتین قیادت کریں گی تو معاشرہ ترقی کرے گا، اگر وہ سبقت لیں گی تو صنعتیں ترقی کریں گی اور اگر زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گی تو ملک ترقی کرے گا۔
دوسرے مقررین نے کیا کہا:
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی حیدرآباد کے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر راجی لکشمی نے تکنیکی تبدیلیوں کے ساتھ آنے والی جدید تبدیلیوں میں خواتین کے کردار کے بارے میں بات کی۔
آئی سی ایف اے آئی یونیورسٹی کے ڈین سنیتا رانی نے کہا کہ معاشرے میں خواتین کی ترقی کے باوجود بہت سے چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں۔ کارگزار وائس چانسلر کوٹی ریڈی نے کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا اور افرادی قوت میں ان کی فعال شرکت بہت ضروری ہے۔
رجسٹرار ایس وجے لکشمی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ حیدرآباد سنٹرل یونیورسٹی کے سنٹر فار ویمن اسٹڈیز کی پروفیسر دیپا سرینواس اور دیگر نے بھی اس میں حصہ لیا۔
