چھوٹا امام باڑہ میں خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، آبنائے ہرمز کے ذریعے ہندوستانی بحری جہازوں کے بلا روک ٹوک گزرنے کا مطالبہ
لکھنؤ میں اجتماع کے دوران ایک یادداشت پیش کی گئی جس میں کئی شیعہ مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔
Published : April 2, 2026 at 3:49 PM IST
لکھنؤ: شہر لکھنؤ کے تاریخی چھوٹا امام باڑہ میں ایک جذباتی خراج عقیدت کا اجتماع منعقد ہوا۔ حیدری ٹاسک فورس کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہندوستان میں ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الٰہی نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر شیعہ و سنی مذہبی رہنماؤں، سماجی کارکنان اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
اجتماع کے دوران آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا یعسوب عباس نے ڈاکٹر حکیم الٰہی کو ایک یادداشت پیش کی۔ میمورنڈم میں ہندوستان کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے آبنائے ہرمز سے ہندوستانی بحری جہازوں کے بلا روک ٹوک گزرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ہندوستان کو پیٹرولیم کی بلا تعطل فراہمی یقینی
مولانا یعسوب عباس نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال میں سمندری راستوں پر کشیدگی بڑھنے سے توانائی کے بحران کا خدشہ ہے۔ اس لیے ایران سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہندوستانی بحری جہازوں کو اپنی سرپرستی میں آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے کی اجازت دے گا، جس سے ہندوستان کو پیٹرولیم کی بلا تعطل فراہمی یقینی ہوگی۔
بھارت اور ایران کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات
اس تقریب میں مقررین نے کہا کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان صدیوں پرانے ثقافتی، مذہبی اور تجارتی تعلقات ہیں جو تمام عمر تک مضبوط رہے ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اس مطالبے پر مثبت طور پر غور کرے گا جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
چھوٹا امام باڑہ احاطہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا
اس اجتماع میں مولانا فضل المنان رحمانی سمیت کئی دیگر ممتاز شیعہ علماء بھی موجود تھے۔ چھوٹا امام باڑہ احاطہ ان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جو ان کی تعزیت کے لیے آئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے نمائندے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الٰہی کا ان کی شہادت کے بعد لکھنؤ کا یہ پہلا دورہ ہے۔