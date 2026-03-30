بھارت میں ایل پی جی گیس کا بحران: آندھرا پردیش میں ڈیلیوری بوائے تیس ایل پی جی سلنڈر لے کر فرار
وشاکھاپٹنم میں ایک ڈیلیوری بوائے 30 ایل پی جی سلنڈروں کے ساتھ غائب ہوگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
Published : March 30, 2026 at 10:09 AM IST
وشاکھاپٹنم (آندھرا پردیش): مغربی ایشیائی تنازعہ کی وجہ سے جاری ایل پی جی بحران کے درمیان، آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں ایک گیس ڈیلیوری بوائے نے مبینہ طور پر کئی سلنڈر چرا لیے اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی مانگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔
گجوواکا پولیس کو ہفتہ کو موصولہ شکایت کے مطابق یہ واقعہ چنگنتیاڈا میں مانی کانتا گیس ایجنسی میں پیش آیا۔ سرکل انسپکٹر الہاری پارتھا سارتھی کے مطابق، وائی اپا راؤ گزشتہ دو سالوں سے ایجنسی میں گیس ڈلیوری بوائے کے طور پر کام کر رہے تھے۔
وقت گزرنے کے ساتھ صارفین کے ساتھ اس نے جو بھروسہ پیدا کیا تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے، اپا راؤ نے مبینہ طور پر گیس سلنڈر کی فراہمی کے بہانے ان کے او ٹی پی (ون ٹائم پاس ورڈ) اکٹھے کئے۔ تاہم، شکایت کنندہ نے کہا کہ او ٹی پی موصول ہونے کے باوجود، اس نے بہت سے صارفین کو بھرے ہوئے سلنڈر نہیں پہنچائے۔
جب صارفین کو او ٹی پی فراہم کرنے کے بعد بھی سلنڈر موصول نہیں ہوئے تو وہ مشکوک ہو گئے اور گیس ایجنسی میں پوچھ گچھ کرنے گئے۔ ایجنسی کے عملے نے انہیں بتایا کہ ان کے ریکارڈ کے مطابق سلنڈر پہلے ہی پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس نے صارفین کو حیران اور الجھن میں ڈال دیا۔
اسی دوران اپا راؤ غائب ہوگیا اور اس کا موبائل فون بند ہوگیا۔ دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے، ایجنسی کی انتظامیہ نے گجوواکا پولیس سے رابطہ کیا اور باضابطہ شکایت درج کرائی۔
شکایت کے مطابق، اپا راؤ تقریباً 30 گیس سلنڈر لے کر فرار ہو گئے اور وہ 13,000 روپے جمع کرنے میں ناکام رہے جو اس نے صارفین سے جمع کیے تھے۔
پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش اور مسروقہ سلنڈر برآمد کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ صارفین کو OTPs کا اشتراک کرتے وقت احتیاط برتنے اور ڈیلیوری کے عملے کے بارے میں زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے، خاص طور پر زیادہ مانگ کے وقت۔