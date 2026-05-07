نہ الفاظ، نہ روشنی، نہ آواز! ماں کی انگلیاں اس کے کان اور آنکھیں بن گئیں، سارہ نے خاموشی سے رقم کردی تاریخ
سارہ معین نے غیرمعمولی بیماری کے باوجود اپنے جسمانی چیلنجوں پر قابو پالیا اور ISC کلاس 12 کے امتحان میں 98.75 فیصد نمبر حاصل کیا۔
Published : May 7, 2026 at 5:14 PM IST
لکھنؤ، (خورشید احمد): لکھنؤ کی سارہ معین ہر کسی کے لیے ایک عظیم پریرتا بن گئی ہیں۔ ہر امتحان سے پہلے اس کی ماں اسے انگلیوں سے اپنی ہتھیلی پر حروف بنا کر سبق پڑھانے پر مجبور کرتی۔ سارہ ان حروف کو ملا کر الفاظ اور پھر جملے بنا کر سوالات کو سمجھے گی۔
وہ دیکھ، سن یا بول نہیں سکتی، لیکن ان تمام چیلنجوں کے باوجود، سارہ کی ISC کلاس 12 کی مارک شیٹ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی گواہی دیتی ہے۔
سارہ معین 'ہیلن کیلر' سے کم نہیں ہیں
اس نے 98.75 فیصد اسکور کیے، جن میں جغرافیہ اور ماس میڈیا اور کمیونیکیشن میں 100 نمبر، انگریزی میں 98، تاریخ میں 97، اور نفسیات میں 96 نمبر شامل ہیں۔ کرائسٹ چرچ کالج لکھنؤ کی طالبہ سارہ نے ہیومینٹیز کیٹیگری میں ٹاپ کیا۔ اساتذہ اور ہم جماعت اسے پیار سے 'ہیلن کیلر' کہتے ہیں۔ سارہ سارکوائیڈوسس نامی ایک نایاب بیماری میں مبتلا ہے جس نے ان کی سماعت اور گویائی کو متاثر کیا ہے۔
سارہ کی کامیابی کی کہانی
سارہ گریڈ 3 تک سن سکتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سماعت کھو گئی۔ اس نے 'اوربٹ ریڈر' نامی ایک خاص ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے مطالعہ کیا، جس میں بریل کی بورڈ ہے اور لیپ ٹاپ کی طرح کام کرتا ہے۔ سارہ کے والد معین احمد بتاتے ہیں کہ اس کا ابتدائی طور پر سی ایم ایس میں داخلہ ہوا، لیکن تین سال کی عمر میں اس کی بینائی ختم ہوگئی۔ اتر پردیش سے حیدرآباد تک علاج کروایا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی سماعت کھو بیٹھی۔
وہ اپنی ہتھیلی پر کندہ خطوط کے ذریعے سمجھتی ہیں
2014 میں ایک اخبار نے انہیں کرائسٹ چرچ کالج میں خصوصی بچوں کے سیشن کے بارے میں بتایا، جس کے بعد سارہ کو وہاں داخلہ دیا گیا۔ اس نے وہاں نرسری سے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی اور ہر بار بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سارہ کی والدہ جولی بتاتی ہیں کہ ان کی ہتھیلی ان کے خاندان کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے۔ وہ سارہ کے ساتھ خطوط اور کوڈ لینگویج کے ذریعے بات چیت کرتی ہے۔
انتظامی خدمات میں شامل ہونے کا خواب
سارہ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتی ہے اور سوالات کرتی ہے، جن کے جواب اس کے ہاتھ پر لکھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی، اس کی ماں اپنی ہتھیلی پر پورے اسباق لکھتی تھی، اور وہ پورے الفاظ کو سمجھتی تھی اور پھر حرف بہ حرف جملہ مکمل کرتی تھی۔ سارہ کا خواب گریجویٹ ہونا اور یو پی ایس سی کی تیاری کرنا اور انتظامی خدمات میں شامل ہونا ہے۔ اگرچہ اس نے اس کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی ہے، لیکن اس کا عزم مضبوط ہے۔
چیلنجوں پر قابو پانا اور ISC میں تاریخ رقم کرنا
سارہ کے اساتذہ نے بھی اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی والدہ کے مطابق، اس کے اسکول کے استاد، سلیم قاضی نے اسے اس مقام تک پہنچنے میں مدد کی۔ اسے آئی سی ایس ای بورڈ اور اسکول انتظامیہ کی طرف سے بھی زبردست تعاون حاصل ہوا۔ کئی سرکردہ لیڈروں نے سارہ کو ان کی اس کامیابی پر نوازا ہے۔
سارہ تحریک کی علامت بن گئی
سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے انہیں لیپ ٹاپ سے نوازا، جب کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور گورنر آنندی بین پٹیل نے بھی ان کے جذبے کی تعریف کی۔ سارہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کی بیٹی معذور ہے لیکن اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ عام بچوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اپنی محنت اور حوصلے سے سارہ معین نے نہ صرف تاریخ رقم کی ہے بلکہ معاشرے کا زاویہ نگاہ بھی بدل دیا ہے۔