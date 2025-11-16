"میں گندی ہوں، اپنے والد لالو یادو کو گندہ گردہ لگایا، یہ میری غلطی ہے۔۔۔" روہنی آچاریہ کی پوسٹ نے ہنگامہ برپا کر دیا
انتخابی شکست کے بعد لالو یادو خاندان اب ٹوٹ رہا ہے؟ روہنی اچاریہ کی پوسٹ نے ہلچل مچا دی ہے۔
Published : November 16, 2025 at 2:26 PM IST
پٹنہ: لالو پرساد یادو کی بیٹی روہنی اچاریہ نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر اپنی تذلیل کے بارے میں پوسٹ کیا ہے۔ دو پوسٹوں میں، روہنی آچاریہ نے 10 سرکلر روڈ پر اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور اپنے گردے کے عطیہ سے متعلق جاری بیان بازی کا ذکر کیا۔
گھر میں تذلیل کا الزام:
روہنی آچاریہ نے اپنی پوسٹ میں 10 سرکلر روڈ پر ہونے والی تذلیل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، "کل، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک شادی شدہ عورت، ایک ماں کی تذلیل کی گئی، اسے گندی گالی دی گئی، اور اسے مارنے کے لیے چپل اٹھایا گیا۔ میں نے اپنی عزت نفس پر سمجھوتہ نہیں کیا، سچ کو نہیں چھوڑا اور صرف اسی وجہ سے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔"
कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए…
غمزدہ والدین کا حوالہ:
روہنی آچاریہ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا، "کل ایک بیٹی کو اپنے روتے ہوئے والدین اور بہنوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مجھے اپنا مائکا چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مجھے یتیم چھوڑ دیا گیا۔ آپ سب کبھی بھی میرے راستے پر نہ چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی روہنی جیسی بیٹی یا بہن ہو۔"
कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को…— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
گردہ عطیہ کرنے کا حوالہ:
روہنی آچاریہ نے اپنی پوسٹ میں اپنے والد لالو پرساد یادو کو گردہ عطیہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، "کل، میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور کہا گیا کہ میں نے اپنا گندا گردہ اپنے والد کو ٹرانسپلانٹ کروایا، کروڑوں روپے لیے، ٹکٹ خریدا اور پھر گندا گردہ ٹرانسپلانٹ کروایا۔
گردہ عطیہ کرنا غلطی تھی:
اپنی پوسٹ میں، روہنی آچاریہ نے اعتراف کیا کہ اپنا گردہ عطیہ کرنا ایک غلطی تھی، انھوں نے کہا، "میں نے اپنے خاندان، اپنے تین بچوں کو نہ دیکھ کر، اور اپنا گردہ عطیہ کرتے وقت اپنے شوہر یا سسرال والوں سے اجازت نہ لے کر ایک سنگین گناہ کیا ہے۔ اپنے بھگوان، اپنے باپ کو بچانے کے لیے، میں نے وہ کیا جسے اب گندہ بتایا جاتا ہے۔ آپ سب کبھی بھی میری جیسی غلطی نہ کریں۔ روہنی جیسی بیٹی شاید کسی کی نہ ہو۔
اس پوسٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد بہار کی سیاست کافی گرم ہو گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روہنی آچاریہ کا بیان لالو یادو خاندان کے اندر جاری لڑائی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔
روہنی اس سے قبل بھی کئی بار سوشل میڈیا پر خود کو سیاست اور خاندان سے دور رہنے کا اشارہ دے چکی ہیں۔ ہفتے کے روز، اس نے سب سے پہلے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ وہ سیاست چھوڑ رہی ہیں اور اپنے خاندان سے تعلقات منقطع کر رہی ہیں۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ خبر سامنے آئی کہ شکست کی وجہ پوچھے جانے پر ائیرپورٹ پر ان پر چپل سے حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد اتوار کو روہنی نے ایک اور پوسٹ میں کہا کہ انہیں بے ہودہ زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑنے پر مجبور ہوگئیں۔