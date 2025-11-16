"میں گندی ہوں، اپنے والد لالو یادو کو گندہ گردہ لگایا، یہ میری غلطی ہے۔۔۔" روہنی آچاریہ کی پوسٹ نے ہنگامہ برپا کر دیا

ETV Bharat / state

انتخابی شکست کے بعد لالو یادو خاندان اب ٹوٹ رہا ہے؟ روہنی اچاریہ کی پوسٹ نے ہلچل مچا دی ہے۔

روہنی آچاریہ کی پوسٹ نے ہنگامہ برپا کر دیا
روہنی آچاریہ کی پوسٹ نے ہنگامہ برپا کر دیا (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 16, 2025

پٹنہ: لالو پرساد یادو کی بیٹی روہنی اچاریہ نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر اپنی تذلیل کے بارے میں پوسٹ کیا ہے۔ دو پوسٹوں میں، روہنی آچاریہ نے 10 سرکلر روڈ پر اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور اپنے گردے کے عطیہ سے متعلق جاری بیان بازی کا ذکر کیا۔

گھر میں تذلیل کا الزام:

روہنی آچاریہ نے اپنی پوسٹ میں 10 سرکلر روڈ پر ہونے والی تذلیل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، "کل، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک شادی شدہ عورت، ایک ماں کی تذلیل کی گئی، اسے گندی گالی دی گئی، اور اسے مارنے کے لیے چپل اٹھایا گیا۔ میں نے اپنی عزت نفس پر سمجھوتہ نہیں کیا، سچ کو نہیں چھوڑا اور صرف اسی وجہ سے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔"

غمزدہ والدین کا حوالہ:

روہنی آچاریہ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا، "کل ایک بیٹی کو اپنے روتے ہوئے والدین اور بہنوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مجھے اپنا مائکا چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مجھے یتیم چھوڑ دیا گیا۔ آپ سب کبھی بھی میرے راستے پر نہ چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی روہنی جیسی بیٹی یا بہن ہو۔"

گردہ عطیہ کرنے کا حوالہ:

روہنی آچاریہ نے اپنی پوسٹ میں اپنے والد لالو پرساد یادو کو گردہ عطیہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، "کل، میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور کہا گیا کہ میں نے اپنا گندا گردہ اپنے والد کو ٹرانسپلانٹ کروایا، کروڑوں روپے لیے، ٹکٹ خریدا اور پھر گندا گردہ ٹرانسپلانٹ کروایا۔

اہل خانہ کے ساتھ روہنی
اہل خانہ کے ساتھ روہنی (Social Media Rohini Acharya)

گردہ عطیہ کرنا غلطی تھی:

اپنی پوسٹ میں، روہنی آچاریہ نے اعتراف کیا کہ اپنا گردہ عطیہ کرنا ایک غلطی تھی، انھوں نے کہا، "میں نے اپنے خاندان، اپنے تین بچوں کو نہ دیکھ کر، اور اپنا گردہ عطیہ کرتے وقت اپنے شوہر یا سسرال والوں سے اجازت نہ لے کر ایک سنگین گناہ کیا ہے۔ اپنے بھگوان، اپنے باپ کو بچانے کے لیے، میں نے وہ کیا جسے اب گندہ بتایا جاتا ہے۔ آپ سب کبھی بھی میری جیسی غلطی نہ کریں۔ روہنی جیسی بیٹی شاید کسی کی نہ ہو۔

والد لالو پرساد یادو کے ساتھ روہنی
والد لالو پرساد یادو کے ساتھ روہنی (Etv Bharat)

اس پوسٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد بہار کی سیاست کافی گرم ہو گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روہنی آچاریہ کا بیان لالو یادو خاندان کے اندر جاری لڑائی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔

ماں رابڑی دیوی کے ساتھ روہنی
ماں رابڑی دیوی کے ساتھ روہنی (Social Media Rohini Acharya)

روہنی اس سے قبل بھی کئی بار سوشل میڈیا پر خود کو سیاست اور خاندان سے دور رہنے کا اشارہ دے چکی ہیں۔ ہفتے کے روز، اس نے سب سے پہلے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ وہ سیاست چھوڑ رہی ہیں اور اپنے خاندان سے تعلقات منقطع کر رہی ہیں۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ خبر سامنے آئی کہ شکست کی وجہ پوچھے جانے پر ائیرپورٹ پر ان پر چپل سے حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد اتوار کو روہنی نے ایک اور پوسٹ میں کہا کہ انہیں بے ہودہ زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑنے پر مجبور ہوگئیں۔

LALU YADAV DAUGHTER ROHINI ACHARYA
LALU YADAV FAMILY TENSION
ROHINI ACHARYA
لالو یادو کی بیٹی روہنی آچاریہ
ROHINI ACHARYA POST

