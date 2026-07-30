کیا جنتر منتر احتجاج کے لیے بند کر دیا گیا؟ دہلی پولیس نے کہا، افواہوں پر دھیان نہ دیں
پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ درست اپ ڈیٹس کے لیے مکمل طور پر سرکاری معلومات پر انحصار کریں۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
Published : July 30, 2026 at 4:37 PM IST
نئی دہلی: جنتر منتر کو 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے احتجاج کو ختم کرنے کے بعد خالی کر دیا گیا تھا۔ تاہم، اس کے بعد سے اس سائٹ کے حوالے سے افواہیں منظر عام پر آئی ہیں، جس پر دہلی پولیس نے وضاحت دی ہے۔ دہلی پولیس نے جمعرات کی سہ پہر ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جنتر منتر کو احتجاج کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ دعوے سراسر غلط، گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں۔ یہ سرکاری طور پر واضح کیا گیا ہے کہ جنتر منتر پرامن اور منظور شدہ احتجاج کے لیے ایک فعال اور مجاز مقام ہے۔
Rumors are circulating on social media alleging that Jantar Mantar has been locked or closed for protests. These claims are entirely false, misleading, and devoid of facts.— Delhi Police (@DelhiPolice) July 30, 2026
It is officially clarified that Jantar Mantar remains an active and authorized site for peaceful and…
سپریم کورٹ کے احکامات اور دہلی پولیس کے ذریعہ جاری کردہ معیاری آپریٹنگ پروسیجر (ایس او پی) کے مطابق، زیادہ سے زیادہ 1,000 لوگوں کو پنڈال میں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ اجازت متعلقہ منتظمین یا افراد کی طرف سے باضابطہ درخواست پر مجاز اتھارٹی کی طرف سے دی جاتی ہے، مقررہ شرائط و ضوابط کی تعمیل کے ساتھ۔ دہلی پولیس نے مزید کہا، شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ غیر تصدیق شدہ معلومات پر یقین نہ کریں اور نہ اسئ پھیلائیں اور درست اپ ڈیٹس کے لیے صرف سرکاری اعلانات پر انحصار کریں۔
غور طلب ہے کہ 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) نے دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے اعلان کے بعد 25 جولائی کو جنتر منتر پر ایک مہینے سے زائد وقت تک جاری رہا اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سی جے پی نے یہ فیصلہ مرکزی حکومت کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا تھا، جس کے دوران مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے اور مستقبل کی کارروائی کے حوالے سے تحریری یقین دہانیاں کرانے کا معاہدہ طے پایا تھا۔
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