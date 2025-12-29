لکھنؤ سے چوری ایرانی ذوالجناح گھوڑا اناؤ سے برآمد ہوا
قیمتی گھوڑا ذوالجناح لکھنؤ کے تالکٹورہ کربلا سے لاپتہ ہوگیا تھا، سی سی ٹی وی کی مدد سے پولس ٹیم اناؤ پہنچی۔
Published : December 29, 2025 at 2:09 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش کی دارالحکومت لکھنؤ کے تالکوٹرہ کربلا سے چوری ہونے کے پانچ دن بعد ذوالجناح (جسے تعظیم کے ساتھ دولد کے نام سے جانا جاتا ہے) ایک قیمتی ایرانی نسل کا گھوڑا، موراواں، اناؤ سے صحیح سلامت برآمد کر لیا گیا ہے۔ گھوڑا تقریباً 500,000 شیعہ ارکان کے لیے گہری عقیدت رکھتا ہے۔
کربلا میں گھوڑے کی بحفاظت واپسی کے لیے دعائیں مانگی جارہی تھیں۔ اسے ڈھونڈنے والے کے لیے 50 ہزار روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا۔ پانچ دن کی بے چینی اور مساجد میں نماز ادا کرنے کے بعد ذوالجناح اب بحفاظت اپنے اصطبل میں واپس آچکا ہے۔ کربلا کے سابق متولی سید فیضی کے مطابق اس گھوڑے کی قیمت اس وقت 70 لاکھ روپے سے زائد ہے۔
سید فیضی نے وضاحت کی کہ گھوڑا 24 دسمبر کو اصطبل سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ چوری کی واردات قریبی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوگئی، جس میں ایک شخص کو گھوڑے کو لے جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس اشارے کی بنیاد پر تالکوٹرہ پولیس اور کمیونٹی کے افراد نے اناؤ کا سفر کیا۔ کافی کوشش کے بعد گھوڑے کو اناؤ کے موراواں سے برآمد کیا گیا اور سخت حفاظت میں لکھنؤ لایا گیا۔
شیعہ مذہبی رہنماؤں اور عقیدت مندوں کے لیے یہ صرف گھوڑا نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس علامت ہے جو امام حسین کی سواری کی یاد دلاتا ہے۔ ایرانی نسل کا یہ گھوڑا محرم کے جلوسوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شہر میں اس نسل کے صرف تین گھوڑے ہیں۔ گھوڑے کی گمشدگی سے پوری کمیونٹی میں غم کی لہر تھی۔
مساجد اور کربلا میں اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جارہی تھیں۔ اس کی واپسی کے بعد کمیونٹی نے اسے دعاؤں کے اثر سے منسوب کیا۔ گاما، جو گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا، اسے واپس ملنے پر جذبات سے مغلوب ہوگیا۔ اس نے کہا کہ جب ذوالجناح دور تھا میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔
مزید پڑھیں:پہاڑی اور گوجر کمیونٹی کی خوبصورت روائتیں ماند پڑنے لگیں، گھوڑا سواری اور ڈولی میں روانگی اب کہانیوں میں ملتی ہیں
اصطبل کو خالی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آجاتے۔ یہ میرے قدموں کی آواز کو پہچانتا ہے۔"ذولجناح کو دودھ، چنے، چوکر اور ہری گھاس کھلائی جاتی ہے۔ گاما نے بتایا کہ جب تک گھوڑا نہ کھا لے وہ خود نہیں کھاتا۔
ڈی سی پی ویسٹ وشواجیت سریواستو نے کہا، "پولیس نے چوری کا مقدمہ درج کیا اور اپنی ٹیموں کو متحرک کیا۔ سابق متولی کی طرف سے اعلان کردہ انعام اور پولیس کی مستعدی نے اس آپریشن کو کامیاب بنایا۔ فی الحال، پولیس جرم کرنے والے ملزمان کی تلاش کر رہی ہے۔