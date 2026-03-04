مغربی ایشیا میں کشیدگی: اسرائیل اور خلیجی ممالک میں مقیم تلگو باشندے محفوظ
اسرائیل میں اس وقت 25 ہزار سے زائد بھارتی مقیم ہیں، جن میں تقریباً 8,500 افراد آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
Published : March 4, 2026 at 3:40 PM IST
حیدرآباد: اسرائیل، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث مغربی ایشیا میں حالات کشیدہ ہیں، تاہم اسرائیل اور خلیجی ممالک میں مقیم تلگو برادری نے فی الحال خود کو محفوظ قرار دیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیل میں تلگو انجمنوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگرچہ فضا میں تناؤ پایا جاتا ہے، مگر بھارتی برادری کو فوری خطرہ درپیش نہیں۔
اسرائیل-تلنگانہ ایسوسی ایشن کے صدر بنالا گنگادھر نے بتایا کہ اسرائیلی حکومت نے مؤثر حفاظتی نظام قائم کر رکھا ہے۔ کسی بھی خطرے کی صورت میں موبائل فون پر الرٹ پیغامات اور سائرن بجا کر خبردار کیا جاتا ہے، جس کے بعد لوگ زیرِ زمین بنکرز اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کئی میٹرو اسٹیشن تقریباً دس منزلہ گہرائی میں تعمیر کیے گئے ہیں، جہاں خوراک اور بنیادی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔
تنظیم کے مطابق اسرائیل میں اس وقت 25 ہزار سے زائد بھارتی مقیم ہیں، جن میں تقریباً 8,500 افراد آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ حالات کشیدہ ہیں، لیکن فی الحال خوراک اور طبی سہولیات کی کوئی کمی نہیں۔ تاہم پروازوں کی عدم دستیابی کے باعث بھارت واپسی ممکن نہیں ہو پا رہی۔
کویت میں تعینات بھارتی سفارتخانے کے نائب سفیر ملوکا سنجے کمار نے بھی یقین دہانی کرائی کہ وہاں مقیم تقریباً دس لاکھ بھارتی شہری محفوظ ہیں، جن میں تین لاکھ کے قریب آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک تلنگانہ خاتون لوانیا نے بتایا کہ پروازوں کی منسوخی سے واپسی کے خواہشمند افراد کو مشکلات کا سامنا ہے، تاہم سفارتخانہ ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے۔
آندھرا پردیش کے ضلع کوناسیما کے کئی خاندان شدید بے چینی کا شکار ہیں کیونکہ بڑی تعداد میں مقامی افراد دبئی، سعودی عرب، قطر، کویت اور بحرین میں ملازمت کرتے ہیں۔ تلاریو منڈل کے چیناگووالانکا گاؤں سے تقریباً 130 افراد خلیجی ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ کویت میں مقیم کوراتی رامو نے ویڈیو کال کے ذریعے اہلِ خانہ کو بتایا کہ وہ محفوظ ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہیں۔
دبئی میں برج خلیفہ کے قریب رہائش پذیر بالا ستیہ نارائنا نے کہا کہ حالات کورونا وبا کے دنوں کی یاد دلا رہے ہیں اور سڑکیں سنسان دکھائی دے رہی ہیں۔ اسرائیل میں موری گاؤں کے اوگوری کرسٹوفر کے مطابق میزائل دفاعی نظام ‘آئرن ڈوم’ بیشتر حملوں کو ناکام بنا دیتا ہے، تاہم بعض اوقات اس کے ٹکڑے رہائشی علاقوں کے قریب گر جاتے ہیں۔
صورتحال کے پیش نظر بھارتی فضائی کمپنیوں کی 1,221 جبکہ غیر ملکی ایئر لائنز کی 388 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ تاہم متبادل فضائی راستوں کے ذریعے بتدریج طویل مسافتی پروازیں بحال کی جا رہی ہیں۔ 4 مارچ کو مجموعی طور پر 58 پروازیں چلانے کا منصوبہ ہے، جن میں 30 انڈیگو اور 23 ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی شامل ہیں۔
ادھر وزارتِ خارجہ (ایم ای اے) نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایک خصوصی کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ یہ کنٹرول روم صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک فعال رہے گا، جہاں متاثرہ افراد دیے گئے ہیلپ لائن نمبرز: 1800118797 (ٹول فری) 00911123012113، 00911123014104, 00911123017905 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بیرونِ ملک مقیم بھارتی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور ہر ممکن سفارتی اور انتظامی مدد فراہم کی جائے گی۔