وہ آخری لمحات میں اکیلے نہیں ہیں" کون ہیں ذات پات، مذہب سے بالاتر ہوکر بے سہارا لوگوں کی لاشوں کی آخری رسومات ادا کرنے والے اقبال ممدانی؟
کوئی نام، کوئی شناخت، کوئی رشتہ دار، ایسی لاوارث لاشیں کیسے ختم ہوں گی؟ ایسے میں سماجی کارکن اقبال ممدانی آگے آتے ہیں۔
Published : December 23, 2025 at 5:15 PM IST
ممبئی: ممبئی ہمیشہ جلدی میں رہتا ہے۔ بھاگتا دوڑتا ممبئی شہر، خوابوں کی نگری، جہاں ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی سپنا اور ایک خواب ہے۔ لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں، یہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی کبھی کسی کو دیکھے بغیر، ملے بغیر چلے جاتے ہیں۔ کوئی شخص سڑک کے کنارے، ریلوے پٹریوں کے قریب یا کسی سرکاری اسپتال میں مردہ پایا جاتا ہے۔ کوئی نام، کوئی شناخت، کوئی رشتہ دار، ایسی لاوارث لاشیں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ سوال باقی ہے۔ ایسے میں اقبال ممدانی نام کا ایک 'آدمی' سماجی کارکن کے روپ میں سامنے آتا ہے۔
...وہ آدمی اکیلا نہیں ہے
"جناب، ایک میت ہے" اقبال ممدانی کو دن کے کسی بھی وقت یا رات کے کسی پہر فون آجاتا ہے۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا گرمی، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب کال آتی ہے تو اس کی ٹیم نکل پڑتی ہے۔ ضروری دستاویزات، رضاکاروں اور گاڑی کے ساتھ کسی اجنبی کے آخری سفر کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ لاشیں کس کی ہیں؟ کبھی کوئی بوڑھا مزدور، کبھی سڑکوں پر رہنے والا بے گھر شخص، کبھی حادثے میں مرنے والا شخص۔ سرکاری ریکارڈ میں انہیں 'بیوارس' کہا جاتا ہے۔ لیکن اقبال ممدانی کے نزدیک یہ صرف ایک جسم نہیں ہے، یہ ایک 'انسان' ہے۔ لاشیں اکثر سرکاری اسپتالوں کے مردہ خانے میں مہینوں تک پڑی رہتی ہیں۔ ماحول پرسکون ہے، لیکن وہ خاموشی پریشان کن ہے۔ فارم بھرے جاتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، لیکن آخری رسومات کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔
ایسے وقت میں اقبال ممدانی اور ان کی ٹیم موجود ہے۔ اقبال ممدانی کا ماننا ہے کہ آخری رسومات کے دوران یہ لاش نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو ابدیت میں ضم ہونے سے پہلے اس دنیا میں اپنے خوابوں کے درمیان تھا لیکن موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ لیکن وہ تنہا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر میت کا مذہب معلوم ہو تو اس کی تدفین بھی اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اگر نہیں تو کم عزت نہیں دی جاتی۔ بلکہ میت کا پورا احترام کیا جاتا ہے۔ کفن ہو یا چتا، آخری الوداعی صحیح طریقے سے دی جاتی ہے۔
اب تک کئی لاشوں کی تدفین ہو چکی ہے
اقبال ممدانی کہتے ہیں موت کے سامنے سب برابر ہیں، کووِڈ کے دور میں یہ کام مزید مشکل ہو گیا تھا۔ کووِڈ کے دور میں مرنے والے کے لواحقین کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں تھی یا بعض اوقات لواحقین خوف کے مارے جنازے میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ میونسپل ملازمین لاشوں کو وہاں دفن کر دیتے تھے لیکن ایک بار ایک مسلمان کے مذہب کے مطابق ان کی لاشوں کو آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس وقت، میں اور میرے کچھ دوست مسلمانوں کی لاشوں کو دفنانے کی ذمہ داری لینے کے لیے آگے آئے تھے، کورونا کا خوف تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام نہیں رکا۔
"اس وقت دوسرے مذاہب کے مریضوں کی لاشوں کو بھی آخری رسومات کے لیے کئی دنوں تک انتظار کیا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے آگے بڑھ کر تمام مذاہب کے افراد کی لاشوں کو جلانا شروع کر دیا۔ مذہبی رسومات کے مطابق لاش کو کیسے جلایا جائے؟ اقبال ممدانی نے بتایا کہ اس کے لیے مختلف مذاہب کے لوگوں سے مدد لی گئی۔ کووِڈ کے دوران تقریباً 2 سے 2.5 ہزار لاوارثوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ " 5,500 ہزار لاشوں کو سپرد خاک کیا گیا"۔
تدفین قواعد کے مطابق کی جاتی ہے
دریں اثنا، ممبئی اور اس کے مضافات کے مختلف سرکاری اسپتالوں کے مردہ خانے میں کئی نامعلوم لاشیں آخری رسومات کی منتظر ہیں۔ ممدانی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ نے کورونا کے دور کے بعد مختلف تھانوں کی حدود سے ملنے والی لاشوں کی تدفین کی ذمہ داری لے لی ہے۔ ان لاشوں میں حادثات میں مرنے والے، بھکاری، بزرگ شہری اور کچھ نوزائیدہ بچے شامل ہیں۔ لاش کی شناخت کے لیے کوئی رشتہ دار سامنے نہیں آتا۔
ضابطے کے مطابق اگر ایک مقررہ مدت میں لاش کی شناخت کی تصدیق نہیں ہوتی ہے تو پولیس ورثاء کی تلاش کرتی ہے۔ تصاویر، کپڑوں پر نشانات، ٹیٹو، مذہبی نشانات کی بنیاد پر میت کی شناخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈی این اے اور ویسیرا کے نمونے فرانزک سائنس لیب کو بھیجے گئے ہیں۔ اگر ان کے اہل خانہ پھر بھی نہیں ملتے ہیں تو ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور متعلقہ لاشوں کو جلایا جاتا ہے۔
اوسطاً 40 فیصد لاوارث
ممبئی میں ہر ماہ تقریباً 300 لاشیں تمام اسپتالوں کے مردہ خانے پہنچتی ہیں۔ ان میں سے تقریباً 60 فیصد لاشوں کی شناخت ہو جاتی ہے جب کہ باقی 40 فیصد لاوارث رہتی ہیں۔ اس سے مردہ خانے پر بہت دباؤ پڑتا ہے۔ کولڈ اسٹوریج، ٹرے اور ایئر کنڈیشنگ سسٹم پر اضافی دباؤ ہوتا ہے۔ ایسے میں ممدانی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ جیسی این جی اوز آگے آتی ہیں۔
اقبال ممدانی کا کہنا ہے کہ "ہم کوویڈ کے دور سے یہ کام باقاعدگی سے کر رہے ہیں۔ روزانہ اوسطاً تین سے چار نامعلوم لاشوں کو جلایا جاتا ہے۔ یہ کام محدود وسائل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آخری رسومات کے بعد میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون تھا، لیکن میرے لیے یہ اہم ہے کہ وہ آخری وقت میں اکیلا نہیں ہے"۔ ممبئی جیسے بڑے شہر میں بہت سے لوگ شناخت کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی نہ ہو تو آخری الوداع کرنے والا کوئی ہے یہ شعورو احساس، اقبال ممدانی کے کام سے صاف نظر آتا ہے۔