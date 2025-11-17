عتیق کی بیوی شائستہ اور گڈو بمبار اس ملک میں گینگ تیار کر رہے ہیں! انٹرپول کو نوٹس جاری کیا جائے گا۔ معلوم کریں کہ وہ کیسے فرار ہوئے
عتیق کا 'IS-227' گینگ امیش پال قتل کیس کے بعد سے فرار ہے۔ الہٰ آباد پولیس دبئی تعلق کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : November 17, 2025 at 5:19 PM IST
الہٰ آباد: 24 فروری 2023 کو الہٰ آباد کی جینتی پور کالونی اچانک گولیوں اور بم دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ایڈووکیٹ امیش پال اور ان کے دو سکیورٹی گارڈز کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ اس قتل میں سابق ممبر پارلیمنٹ عتیق احمد کے 'IS-227' گینگ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس قتل میں ملوث بمبار گڈو مسلم اور عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین، جنہوں نے پس پردہ سازش کی منصوبہ بندی کی تھی، دو سال گزرنے کے بعد بھی فرار ہیں۔ انٹیلی جنس رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شائستہ پروین جن پر 50 ہزار روپے کا انعام ہے اور گڈو مسلم دبئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عتیق کی دبئی میں جائیدادوں کا بھی پتہ چلا ہے۔ پولیس اب گڈو مسلم اور شائستہ پروین کے خلاف انٹرپول نوٹس تیار کر رہی ہے۔
کولکتہ ایئرپورٹ سے فرار کا شبہ
پولیس کو شبہ ہے کہ منٹوں میں بم تیار کرنے کا ماہر 53 سالہ گڈو مسلم جعلی پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے دبئی فرار ہوگیا۔ کولکتہ ہوائی اڈے کے امیگریشن ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ "سید وسیم الدین" نامی مسافر 6 دسمبر 2024 کو اتحاد ایئر لائنز کی پرواز میں سوار ہوا تھا، اس پاسپورٹ پر موجود تصویر گڈو مسلم سے خاصی مشابہت رکھتی ہے۔ گزشتہ سال، پولیس نے گڈو، شائستہ، صابر، ارمان اور گینگ کے دیگر ارکان کو ملک چھوڑنے سے روکنے کے لیے ایک لک آؤٹ نوٹس جاری کیا تھا۔
دبئی سے نیٹ ورک بنا رہا ہے گڈو مسلم
پولیس ذرائع کے مطابق، گڈو دبئی سے IS-227 گینگ کو بحال کرنے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عتیق احمد مبینہ طور پر دبئی میں جائیدادیں اور سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ یہ معلومات جیل میں موجود عتیق کے وکیل خان صولت حنیف سے پوچھ گچھ کے دوران سامنے آئیں۔ ڈی سی پی سٹی منیش کمار شانڈیلیا نے بتایا کہ ایجنسیاں گڈو مسلم، شائستہ پروین اور دیگر مفرور گروہ کے ارکان کی تلاش کر رہی ہیں۔ گڈو مسلم کے دبئی فرار ہونے کا شبہ ہے۔ انٹرپول اس سال کے آخر تک گڈو مسلم اور شائستہ پروین کے خلاف نوٹس جاری کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
گڈو مسلم پر 5 لاکھ روپے کا انعام
امیش پال قتل کیس کے تین اہم ملزمان گڈو مسلم، صابر اور ارمان کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تینوں اتر پردیش میں "35 موسٹ وانٹیڈ" کی فہرست میں شامل ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ عتیق ولد علی احمد کی سربراہی میں گینگ دوبارہ پنپنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے علی احمد کی جیل بھی حال ہی میں تبدیل کی گئی ہے۔ انہیں الہٰ آباد سے جھانسی جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔
اس گینگ کے 121 فعال ارکان اور 74 ساتھی
الہٰ آباد کمشنریٹ پولیس نے عتیق کے 'IS-227' گینگ کی فہرست کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ تازہ ترین فہرست کے مطابق اس گینگ کے 121 فعال ارکان اور 74 ساتھی ہیں۔ عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین کے علاوہ دو دیگر خواتین بھی اس گینگ کی رکن ہیں۔ روبی عرف زینب (اشرف کی بیوی) اور عائشہ نوری (عتیق کی بہن)۔ یہ سب ابھی تک مفرور ہیں۔ شائستہ پر 50,000 روپے اور زینب اور نوری پر 25,000 روپے کا انعام ہے۔
اب تک 404 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کی گئی
جوائنٹ کمشنر آف پولیس اجے پال شرما نے کہا کہ مفرور ملزمین کو پکڑنے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ خاندان کے افراد کی ممکنہ نقل و حرکت کے بارے میں مسلسل معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب تک 404 کروڑ روپے کی 34 غیر قانونی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں۔ ڈی سی پی (سٹی) منیش شانڈیلیا نے بتایا کہ گڈو مسلم، ارمان، صابر، شائستہ، روبی اور عائشہ کے خلاف سی آر پی سی کی دفعہ 83 کے تحت جائیداد کی قرقی کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔
مرکزی ملزم کے خلاف 10 اکتوبر 2024 کو چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں، یوپی پولیس نے علی احمد، اس کے بھائی عمر اور 13 دیگر کے خلاف گینگسٹرس ایکٹ کی دفعہ 2 اور 3(1) کے تحت بھی فرد جرم عائد کی تھی۔ گینگ کے 15 اہم ارکان میں سے 12 اس وقت جیل میں ہیں۔