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آندھرا پردیش بنے گا ملک کا روحانی مرکز: سی ایم چندرا بابو نائیڈو

1,600 سال پرانے غاروں کے سامنے بیٹھ کر بابا رام دیو اور چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے یوگا کے کئی آسنوں کا مظاہرہ کیا۔

CM Chandrababu Naidu and Baba Ramdev participating in the yoga program in front of Undavalli Caves Urdu News
آندھرا پردیش ملک کا روحانی مرکز بنے گا: سی ایم چندرا بابو نائیڈو (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 20, 2026 at 3:04 PM IST

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انڈاولی (امراؤتی): آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور یوگا گرو بابا رام دیو نے ہفتہ کو بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر امراؤتی میں انڈاولی غاروں کے سامنے یوگا آندھرا پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بابا رام دیو کی رہنمائی میں منعقدہ یوگا پریکٹس سیشن کا مشاہدہ کیا۔ تقریباً 1600 سال پرانے غاروں کے سامنے بیٹھ کر بابا رام دیو نے وزیر اعلیٰ کے سامنے کئی یوگا آسنوں کا مظاہرہ کیا۔

اس موقع پر چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ آندھرا پردیش ملک کا روحانی مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا رام دیو نے یوگا کو بڑی پہچان دی ہے۔

ٹیکنالوجی کو روحانیت کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت

انہوں نے یوگا مشق کے معجزات کی تعریف کی اور رام دیو کی تربیت کے تحت نوجوانوں کے ذریعہ کیے گئے بہترین یوگا آسن کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو آج کے معاشرے میں بہت زیادہ تناؤ کا سامنا ہے، وزیر اعلیٰ نے ٹیکنالوجی کو روحانیت کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔

انہوں نے نشاندہی کی کہ دنیا کے 190 ممالک یوگا کی مشق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش میں گرین کور کو موجودہ 31 فیصد سے بڑھا کر 50 فیصد کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔

سی ایم چندرابابو ترقی اور وژن کے حامل لیڈر ہیں: بابا رام دیو

بابا رام دیو نے سی ایم چندرا بابو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ترقی اور وژن دونوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے "ترقی یافتہ ہندوستان" کے اہداف کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کی دیگر ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ چندرا بابو کی طرح کام کریں تو 2047 سے پہلے ہی ’’ترقی یافتہ ہندوستان‘‘ کا ہدف حاصل کیا جاسکتا ہے۔

فطرت، ثقافت اور یوگا سے محبت

بابا رام دیو نے سی ایم چندرا بابو نائیڈو کو فطرت، ثقافت اور یوگا سے محبت کرنے والے اور تمام لوگوں کا دل سے خیال رکھنے والے شخص کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے دارالحکومت میں ہریالی بڑھانے کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ دیوتاؤں کی راجدھانی امراوتی اب یوگا کی راجدھانی بن گئی ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر صحت ستیہ کمار یادو اور دیگر نے بھی شرکت کی۔

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TAGGED:

UNDAVALLI CAVES
CM CHANDRABABU NAIDU
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
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