آندھرا پردیش بنے گا ملک کا روحانی مرکز: سی ایم چندرا بابو نائیڈو
1,600 سال پرانے غاروں کے سامنے بیٹھ کر بابا رام دیو اور چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے یوگا کے کئی آسنوں کا مظاہرہ کیا۔
Published : June 20, 2026 at 3:04 PM IST
انڈاولی (امراؤتی): آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور یوگا گرو بابا رام دیو نے ہفتہ کو بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر امراؤتی میں انڈاولی غاروں کے سامنے یوگا آندھرا پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بابا رام دیو کی رہنمائی میں منعقدہ یوگا پریکٹس سیشن کا مشاہدہ کیا۔ تقریباً 1600 سال پرانے غاروں کے سامنے بیٹھ کر بابا رام دیو نے وزیر اعلیٰ کے سامنے کئی یوگا آسنوں کا مظاہرہ کیا۔
اس موقع پر چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ آندھرا پردیش ملک کا روحانی مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا رام دیو نے یوگا کو بڑی پہچان دی ہے۔
#WATCH | Vijayawada: Andhra Pradesh CM Chandra Babu Naidu says, " ...one of the best yoga international day. this year we are conducting it in amravati in in a big way... i want to take yoga to every home. that is our mission. we are working in that direction. every year we will… pic.twitter.com/sgRikao2oO— ANI (@ANI) June 20, 2026
ٹیکنالوجی کو روحانیت کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت
انہوں نے یوگا مشق کے معجزات کی تعریف کی اور رام دیو کی تربیت کے تحت نوجوانوں کے ذریعہ کیے گئے بہترین یوگا آسن کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو آج کے معاشرے میں بہت زیادہ تناؤ کا سامنا ہے، وزیر اعلیٰ نے ٹیکنالوجی کو روحانیت کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
VIDEO | At the YogaAndhra programme organised at the Undavalli Caves in Amaravati to mark International Yoga Day, Yoga Guru Baba Ramdev praised Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, describing him as the country's most innovative, creative, visionary, and… pic.twitter.com/6iLgiHSFBR— Press Trust of India (@PTI_News) June 20, 2026
انہوں نے نشاندہی کی کہ دنیا کے 190 ممالک یوگا کی مشق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش میں گرین کور کو موجودہ 31 فیصد سے بڑھا کر 50 فیصد کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
سی ایم چندرابابو ترقی اور وژن کے حامل لیڈر ہیں: بابا رام دیو
بابا رام دیو نے سی ایم چندرا بابو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ترقی اور وژن دونوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے "ترقی یافتہ ہندوستان" کے اہداف کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کی دیگر ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ چندرا بابو کی طرح کام کریں تو 2047 سے پہلے ہی ’’ترقی یافتہ ہندوستان‘‘ کا ہدف حاصل کیا جاسکتا ہے۔
#WATCH | Vijayawada, Andhra Pradesh: Yoga Guru Ramdev says, " ... yoga is therapy for patients, a path of practice for yogis, and a way of life for everyone. let society, the nation, and the world be united through yoga. yoga is the only remedy. leaders like pm modi and chief… pic.twitter.com/P5caRZz0Xw— ANI (@ANI) June 20, 2026
فطرت، ثقافت اور یوگا سے محبت
بابا رام دیو نے سی ایم چندرا بابو نائیڈو کو فطرت، ثقافت اور یوگا سے محبت کرنے والے اور تمام لوگوں کا دل سے خیال رکھنے والے شخص کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے دارالحکومت میں ہریالی بڑھانے کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ دیوتاؤں کی راجدھانی امراوتی اب یوگا کی راجدھانی بن گئی ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر صحت ستیہ کمار یادو اور دیگر نے بھی شرکت کی۔