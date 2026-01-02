بہار میں بین الاقوامی سائبر گینگ کا پردہ فاش، پاکستان کنکشن کا انکشاف
موتیہاری میں سائبرفراڈ کرنے والے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی فراڈ گینگ کا ایک رکن پاکستان سےمنسلک تھا۔جھارکھنڈ میں اس کا ساتھی فرارہے۔
Published : January 2, 2026 at 12:02 PM IST
موتیہاری: بہار کے مشرقی چمپارن ضلع کے موتیہاری میں سائبر پولیس نے ایک بڑی بین الاقوامی سائبر فراڈ رِنگ کے ایک اہم رکن کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت تنویر عالم عرف حیدر کے طور پر ہوئی ہے جو تھانہ ترکولیہ کا رہائشی ہے۔
پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک نامور سائبر مجرم فراڈ سے رقوم نکالنے کے لیے بازار میں آ رہا ہے۔ سائبر ڈی ایس پی ابھینو پراسار کی قیادت میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم نے گواہ کے بھیس میں شنکر سرایا پل کے قریب نگرانی کی اور ملزم حیدر کو گرفتار کر لیا۔
تفتیش میں گھوٹالے کا انکشاف: حراست میں پوچھ گچھ کے دوران حیدر نے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اس نے چوری کی رقم واپس لے لی اور اسے کیش ڈپازٹ مشینوں (CDMs) سی ڈی ایم ایس کے ذریعے گینگ کے باس تک پہنچا دیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس نے مجموعی طور پر لاکھوں روپے کے فراڈ میں حصہ لیا اور 14 فیصد کمیشن حاصل کیا۔
اس گروہ نے لوگوں کو "فوری قرض گھوٹالہ"، "پی ایم کسان یوجنا فراڈ" اور "آن لائن شاپنگ اسکام" جیسے طریقوں سے دھوکہ دیا۔ گرفتاری کے وقت پولیس نے حیدر سے ایک موبائل فون، کئی بینک دستاویزات اور پاس بکس برآمد کیے۔
ایک موبائل تحقیقات نے ٹیلی گرام گروپ کا انکشاف کیا جسے "بینک اکاؤنٹ سولر سم کارڈ" کہا جاتا ہے، جس کے 1,000 سے زیادہ اراکین ہیں۔ یہ گروپ سائبر جرائم پیشہ افراد کا مرکز ہے، جہاں اکاؤنٹس، سم کارڈز، اور اوزار خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ پولیس دیگر ارکان کی شناخت کر رہی ہے۔ سائبر ڈی ایس پی ابھینو پراسار نے کہا کہ یہ گرفتاری سائبر کرائم کے خلاف ایک اہم قدم ہے۔ بین الاقوامی نیٹ ورکس کے ذریعے کام کرنے والے ایسے عناصر کو روکا جائے گا۔ متاثرین میں موتیہاری، سیوان اور گوپال گنج کے لوگ شامل ہیں۔ پولیس نے حیدر کو ریمانڈ پر لے لیا ہے اور مزید تفتیش کر رہی ہے۔
"یہ گینگ لوگوں کو پھنسانے کے لیے 'کوئیک لون اسکام'، 'پی ایم کسان یوجنا فراڈ'، اور 'آن لائن شاپنگ اسکام' جیسے طریقے استعمال کرتا تھا۔ وہ متاثرین کو لالچ دیتے اور ان کے کھاتوں سے رقم چھین لیتے تھے۔ اب تک درج کردہ شکایات میں موتیہاری، سیوان اور گوپال گنج کے لوگ شامل ہیں۔ پولیس نے حیدر کو ریمانڈ پر لے کر مزید پوچھ گچھ کی ہے۔
حیدر نے فراڈ شدہ فنڈز واپس لے لیے اور کیش ڈپازٹ مشینوں (CDMs) سی ڈی ایمز کے ذریعے اپنے باس کو منتقل کر دیے۔ اس کے ساتھی، میانک بھاسکر، جو جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے، چھٹونی تھانہ علاقے میں واقع بھوانی ہوٹل میں دھوکہ دہی کرتا تھا۔ حیدر نے میانک کو ہوٹل اور سہولیات فراہم کیں، جس سے دھوکہ دہی والے فنڈز پر 14% کمیشن حاصل ہوا۔ ابتدائی تفتیش میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔
مزید پڑھیں: آپ کے آدھار کارڈ کی کاپی دہشت گردوں کے پاس سے برآمد، کہہ کر بزرگ کو کیا ڈیجیٹل اریسٹ، 40 لاکھ روپے منتقل کرائے
اس گرفتاری سے سائبر مجرموں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ موتیہاری سائبر پولیس اسٹیشن کی یہ کامیابی پوری ریاست بہار کے لیے ایک مثال بنے گی۔ پولیس کا عزم ہے کہ ایسے مجرموں کو کسی بھی صورت میں نہیں بخشا جائے گا۔ تفتیش جاری ہے، جلد ہی پورے گینگ کو بے نقاب کر دیا جائے گا۔