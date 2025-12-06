یوپی پولس انسپکٹر نے سرکاری رہائش گاہ میں خودکشی کر لی، مچا کہرام
پولیس اس کی خودکشی کے پیچھے محرکات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ارون کمار جالون کے کتھاؤنڈ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج تھے۔
Published : December 6, 2025 at 12:35 PM IST
جالون، اترپردیش: کوٹھونڈ پولیس اسٹیشن کے انچارج ارون کمار رائے نے جمعہ کی دیر رات اپنی سرکاری رہائش گاہ میں خودکشی کرلی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر ساتھی پولیس اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے اور اسے ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ انسپکٹر کی موت سے تھانے میں کہرام مچ گیا۔ اس کی خودکشی کی وجہ کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
45 سالہ انسپکٹر ارون کمار رائے گورکھپور کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے 1998 میں پولیس سروس میں بطور کانسٹیبل شمولیت اختیار کی۔ 2013 میں انہیں سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ان کی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر انہیں 2022 میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ وہ 2023 سے جالون میں تعینات تھے۔ وہ ایک نظم و ضبط اور پرسکون افسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہیں میڈیا سیل کا چارج دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کونچ پولیس اسٹیشن اور پھر اورائی پولیس اسٹیشن میں ایک سال سے زیادہ عرصہ تک خدمات انجام دیں۔ 21 اگست 2024 کو ان کا تبادلہ کوٹھونڈ پولیس اسٹیشن میں کیا گیا، جہاں انہیں انسپکٹر انچارج کے طور پر تعینات کیا گیا۔
کمرے سے آئی گولی چلنے کی آواز
پولیس کے مطابق جمعہ کی رات تقریباً 9:30 بجے اسٹیشن ہاؤس آفیسر ارون کمار کے کمرے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ جب افسران نے کمرہ کھولا تو وہ خون میں لت پت پڑا پایا گیا۔ اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے علاج کے دوران انہیں مردہ قرار دے دیا۔ رات گئے تک افسران اسٹیشن کے احاطے کا دورہ کرتے رہے۔ ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے۔
خودکشی کے پیچھے محرکات کی جانچ جاری
عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا کہ واقعہ کے بعد ایک خاتون نے تھانے کے اندر مندر کے قریب زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کی تلاش جاری ہے۔ ایس پی ڈاکٹر درگیش کمار نے بتایا کہ انسپکٹر کی خودکشی کے پیچھے محرکات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی اصل وجہ سامنے آئے گی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔