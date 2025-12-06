ETV Bharat / state

یوپی پولس انسپکٹر نے سرکاری رہائش گاہ میں خودکشی کر لی، مچا کہرام

پولیس اس کی خودکشی کے پیچھے محرکات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ارون کمار جالون کے کتھاؤنڈ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج تھے۔

inspector of up police posted at kuthond police station of jalaun shot himself died Urdu News
انسپکٹر نے خودکشی کر لی (Photo Credit; Jalaun Police)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 6, 2025 at 12:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

جالون، اترپردیش: کوٹھونڈ پولیس اسٹیشن کے انچارج ارون کمار رائے نے جمعہ کی دیر رات اپنی سرکاری رہائش گاہ میں خودکشی کرلی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر ساتھی پولیس اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے اور اسے ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ انسپکٹر کی موت سے تھانے میں کہرام مچ گیا۔ اس کی خودکشی کی وجہ کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔

45 سالہ انسپکٹر ارون کمار رائے گورکھپور کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے 1998 میں پولیس سروس میں بطور کانسٹیبل شمولیت اختیار کی۔ 2013 میں انہیں سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ان کی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر انہیں 2022 میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ وہ 2023 سے جالون میں تعینات تھے۔ وہ ایک نظم و ضبط اور پرسکون افسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہیں میڈیا سیل کا چارج دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کونچ پولیس اسٹیشن اور پھر اورائی پولیس اسٹیشن میں ایک سال سے زیادہ عرصہ تک خدمات انجام دیں۔ 21 اگست 2024 کو ان کا تبادلہ کوٹھونڈ پولیس اسٹیشن میں کیا گیا، جہاں انہیں انسپکٹر انچارج کے طور پر تعینات کیا گیا۔

کمرے سے آئی گولی چلنے کی آواز

پولیس کے مطابق جمعہ کی رات تقریباً 9:30 بجے اسٹیشن ہاؤس آفیسر ارون کمار کے کمرے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ جب افسران نے کمرہ کھولا تو وہ خون میں لت پت پڑا پایا گیا۔ اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے علاج کے دوران انہیں مردہ قرار دے دیا۔ رات گئے تک افسران اسٹیشن کے احاطے کا دورہ کرتے رہے۔ ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے۔

خودکشی کے پیچھے محرکات کی جانچ جاری

عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا کہ واقعہ کے بعد ایک خاتون نے تھانے کے اندر مندر کے قریب زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کی تلاش جاری ہے۔ ایس پی ڈاکٹر درگیش کمار نے بتایا کہ انسپکٹر کی خودکشی کے پیچھے محرکات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی اصل وجہ سامنے آئے گی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

مرزا پور میں نابالغ جوڑے کی خودکشی کی کوشش، گرل فرینڈ نے اسپتال میں دم توڑا، بوائے فرینڈ کے خلاف کیس درج

گورکھپور میں نوجوان خاتون کا بے دردی سے قتل؛ شادی کی تقریب میں باتھ روم سے خون میں لت پت ملی لاش

سیکس ورکر نے پیسوں کے لین دین پر جھگڑا کیا، پھر اس کا قتل کردیا گیا، لاش کے پاس بیٹھ گیا قاتل

خاتون نے اپنے شوہر کو زبردستی پلایا زہر، قتل کی پلاننگ ایسے کی لگے خودکشی، ایسے ہوا انکشاف

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی، وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

بیوی نے نابالغ بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو کر دیا قتل، وجہ جان کر آپ رہ جائیں گے حیران

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟؟؟

ناجائز تعلقات کا شبہ: شوہر نے بیوی کا کردیا قتل، خود فون کرکے پولیس کو دی اطلاع

حاملہ گرل فرینڈ کا کیا قتل، خاتون دوست کی لی مدد، سزائے موت سنادی گئی

TAGGED:

INSPECTOR COMMITTED SUICIDE
INSPECTOR SUICIDE IN UTTAR PRADESH
INSPECTOR OF UP POLICE SHOT HIMSELF
INSPECTOR OF UP POLICE SUICIDE
INSPECTOR SUICIDE IN JALAUN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.