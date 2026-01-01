اندور میں پانی کی آلودگی سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہوگئی، آئی سی یو میں 26 مریض زیرعلاج
وزیراعلیٰ موہن یادو کے اسپتال دورے کے بعد بالآخر انتظامیہ نے تسلیم کیا کہ آلودہ پانی کے باعث مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہوچکی ہے۔
Published : January 1, 2026 at 5:33 PM IST
اندور : مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے علاقے بھگیرتھ پورہ میں آلودہ پینے کے پانی سے پھیلنے والی بیماری کے باعث ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے، جبکہ 26 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جو آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ یہ سانحہ 25 اور 26 دسمبر کو سامنے آیا تھا، جب درجنوں افراد قے، دست اور شدید انفیکشن کی شکایات کے ساتھ مختلف اسپتالوں میں داخل ہوئے۔
ابتدائی طور پر محکمہ صحت نے صرف چار اموات کی تصدیق کی اور آلودہ پانی سے تعلق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا، جس پر شدید تنازع پیدا ہوا۔ بدھ کے روز ایک پانچ ماہ کے بچے کی موت کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ وزیراعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو کے اسپتال دورے کے بعد بالآخر انتظامیہ نے تسلیم کیا کہ آلودہ پانی کے باعث مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہو چکی ہے۔
چیف میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مادھو ہسانی کے مطابق چار اموات سرکاری ریکارڈ میں درج تھیں، جبکہ مزید چار افراد نجی اسپتالوں میں علاج کے دوران جاں بحق ہوئے، جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، اس لیے وہ سرکاری اعداد و شمار میں شامل نہیں تھے۔ فی الحال 162 مریض 27 اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 26 کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے اور ایک مریض وینٹی لیٹر پر ہے۔
صورتحال کے پیش نظر مہاراجہ یشونت راؤ اسپتال میں ایک مکمل وارڈ خالی کر دیا گیا جبکہ اوروبندو اسپتال میں 100 بستروں پر مشتمل وارڈ مخصوص کیا گیا ہے۔ معاملے میں غفلت کے الزام پر تین افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ کانگریس رہنما جیتو پٹواری نے ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔