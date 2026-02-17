اندور میں لاؤڈ اسپیکرز کو کارروائی کا کرنا پڑے گا سامنا، اونچے میناروں پر ڈی جے اور مائیکروفون پر ہوگی پابندی
اندور میں صوتی آلودگی پر قابو پایا گیا، DJ آلات ضبط، میئر پشیامترا بھارگوا نے کلکٹر سے میناروں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
Published : February 17, 2026 at 4:18 PM IST
اندور: اندور میں امتحانی موسم کے دوران لاؤڈ اسپیکر چلانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی مقامات پر ڈی جے اور لاؤڈ اسپیکر کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ دریں اثنا، اندور کے میئر نے مذہبی مقامات کے میناروں پر لگے لاؤڈ اسپیکرز کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ میئر پشیامتر بھارگو کو گزشتہ کئی دنوں سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے لاؤڈ اسپیکر ضبط کر لیے گئے ہیں، لیکن مساجد کے میناروں پر لگے لاؤڈ اسپیکر اب بھی مختلف اوقات میں بڑے پیمانے پر صوتی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔
ان علاقوں میں میناروں سے صوتی آلودگی بڑھ رہی ہے
اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اونچائی پر نصب اسپیکر آس پاس کے علاقوں میں صوتی آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ میئر نے بتایا کہ انہیں صوتی آلودگی کی سب سے زیادہ شکایات وارڈ 72 (لوکمانیہ نگر)، وارڈ 41 اور وارڈ 48 کے مکینوں سے موصول ہوئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میناروں پر بلند لاؤڈ اسپیکر سے آواز پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، جس سے روزمرہ کی زندگی میں خلل پڑتا ہے۔
شور کی آلودگی طلباء کی پڑھائی کو متاثر کرتی ہے
میئر نے وضاحت کی کہ شہر میں سال بھر مقابلہ جاتی امتحانات اور اسکولی امتحانات منعقد ہوتے ہیں۔ اس سے طلباء کی تیاری متاثر ہوتی ہے اور بوڑھوں اور بیماروں کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈی جے اور دیگر آواز کے آلات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے تو مذہبی مقامات پر نصب بلند لاؤڈ اسپیکر کے خلاف بھی ایسی ہی کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کلکٹر کو اس مسئلہ سے آگاہ کیا ہے اور فوری کارروائی کی توقع ہے۔
ریاستی حکومت نے پہلے ہدایات جاری کی تھیں
میئر نے یاد دلایا کہ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو کی ہدایت پر اس معاملے پر پہلے ہی ریاستی سطح پر ہدایات جاری کر دی گئی تھیں اور کارروائی بھی کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ ایسے لاؤڈ اسپیکر لگائے گئے تو انتظامیہ اس کی تفصیلی تحقیقات کرے۔
ساؤنڈ آپریٹر وکاس دانے کے خلاف کارروائی
اندور میں ضلع انتظامیہ نے لاؤڈ اسپیکر کے بے قابو استعمال کے خلاف سخت رویہ اپنایا۔ تیجاجی نگر تھانہ علاقہ کے شری کنج گارڈن میں اونچی آواز میں ڈی جے کی آواز چلنے کی شکایت ملنے پر ایک انتظامی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور کارروائی کی۔ ساؤنڈ آپریٹر وکاس دانے کے خلاف امتناعی کارروائی کی گئی اور ڈی جے کا سامان ضبط کرلیا گیا۔
خلاف ورزی کرنے والوں کو تعزیری کارروائی کا سامنا
اسی طرح ہیرا نگر تھانہ علاقے کے چندر گپتا اسکوائر پر، ملہار گنج ایس ڈی ایم کی ٹیم نے ڈی جے کو پکڑ لیا اور مقررہ شور کی حد کی خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے کے بعد آپریٹر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی کارروائی شروع کی۔ ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال شادی بیاہ، سماجی اجتماعات اور دیگر تقریبات میں مقررہ وقت کی حدود اور شور کے معیار کے اندر ہی کیا جائے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو ضبطی، تعزیری کارروائی اور ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے گا۔