ای ٹی وی بھارت نے عطیات سے متعلق گھوٹالے کا پردہ فاش کیا، پجاری اب کھجرانا گنیش کے لیے نذرانے نہیں رکھ سکیں گے
ETV بھارت کی خبروں کا اثر اندور میں دیکھا گیا۔ کلکٹر کے حکم پر کھجرانہ گنیش مندر سے پجاریوں کے دکشینا پتروں کو ہٹادیا گیا۔
Published : July 10, 2026 at 11:32 AM IST
اندور: ایودھیا میں سامنے آنے والے غبن کے اسکینڈل کے بعد اندور کے کھجرانہ مندر کے پجاریوں پر بھی عطیات میں غبن کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے اندور کلکٹر نے تمام پجاریوں کے دکشینا پتروں کو ہٹا دیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت نے اس مسئلے کو نمایاں طور پر اجاگر کیا، جس کے بعد کلکٹر نے یہ احکامات جاری کئے۔
پادریوں پر چندہ رکھنے کا الزام
ایودھیا کے رام مندر کی طرح، اندور کے مشہور کھجرانہ گنیش مندر کے پجاری اپنے دکشینا پطرس (دکشینا پطرس) کے ذریعے مندر کے لیے دیے گئے عطیات جمع کر رہے تھے اور انہیں اپنے پاس رکھ رہے تھے۔ الزام ہے کہ مرکزی مندر کے علاوہ کمپلیکس کے اندر موجود دیگر تمام مندروں میں رسومات ادا کرنے والے پجاری روزانہ ہزاروں روپے کا عطیہ غیر قانونی طور پر جیب میں ڈال رہے تھے۔ مندر ایکٹ کے باوجود، یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ دیوتا کو دیے گئے نذرانے یا یاتریوں یا زائرین کے ذریعہ جلدھاری میں پیش کیے جانے والے نذرانے فوری طور پر عطیہ خانے میں جمع کرائے جائیں۔
اس کے علاوہ، تمام پیشکشیں، بشمول سونا، چاندی، جواہرات، لباس، اور دیگر قیمتی اشیاء، درج کر کے مندر انتظامیہ کے دفتر میں جمع کی جائیں، اور رسیدیں حاصل کی جائیں۔ مندر انتظامیہ اس مقصد کے لیے ایک ریکارڈ بک رکھے گی، جس میں اشیاء اور رقم کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ مندر میں کئی سالوں سے جاری اس تضاد کے سامنے آنے کے بعد مندر کے منتظم اور کلکٹر کی ہدایت پر تمام دکشینا پتر ہٹا دیے گئے۔
پجاریوں کے دکشینا پتر غائب ہو گئے
آج جب موقع پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ مرکزی مندر کے علاوہ تمام مندروں میں پجاری موجود تھے۔ لیکن وہ پیالے یا جنوبی پتر جن میں وہ مورتیوں کے سامنے نذرانہ پیش کرتے تھے آج غائب ہیں۔
قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی
اس دوران مندر کے احاطے میں موجود شری کھجرانہ گنیش مندر کمیٹی کے منیجر جی ایس مشرا نے کہا کہ مندر کے منتظم کی ہدایت پر پجاریوں کے پاس رکھے گئے دکشینا پتروں کو پورے احاطے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مزید برآں، تمام پجاریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف عطیہ یا دیوات کے سامنے کسی بھی اشیا کو عطیہ میں جمع کریں۔ کوئی بھی پادری اس اصول کی خلاف ورزی کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"
ای ٹی وی بھارت بے نقاب
ای ٹی وی بھارت نے مندر انتظامیہ اور بنیادی طور پر اندور کے کلکٹر شیوم ورما کو اندور کے مشہور کھجرانہ گنیش مندر میں عطیہ کی رقم کے اس مبینہ غبن کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ اس معاملے کا علم ہوتے ہی کلکٹر ورما نے فوری کارروائی کی اور مندر کے منیجر جی ایس مشرا کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر پجاریوں سے دکشینا پترا کو ہٹا دیں۔ اس کے بعد مشرا نے فوراً مندر کے تمام پجاریوں اور ذیلی پجاریوں کو پرساد کے نام پر مورتیوں کے سامنے رکھے چندہ خانوں یا دکشینہ پترا کو ہٹانے کا حکم دیا۔
عطیات بڑھیں گے
کلکٹر شیوم ورما کی ہدایت کے بعد، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مندر میں باقاعدہ عطیات کے علاوہ، مورتیوں کو پہلے پیش کیے جانے والے عطیات کو عطیہ خانے میں جمع کیا جائے گا، جس سے مندر کے عطیات میں بھی اضافہ ہوگا۔ مزید برآں، عقیدت مندوں کی طرف سے عطیہ کردہ فنڈز کو مندر کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس فیصلے کا مندر سے وابستہ کئی ممبران اور عقیدت مندوں کی طرف سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اب علیحدہ دکشینہ وصول کر کے مندر کے عطیات کو کم کرنا مشکل ہو جائے گا۔