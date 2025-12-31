گراؤنڈ رپورٹ: اندور میں کئی اموات کے بعد ہر گھر میں خوف و ہراس، ڈاکٹروں کی ٹیمیں تعینات، اسپتالوں میں افراتفری کا عالم
اندور میں ہر گھر میں الٹی اور اسہال کے مریض دیکھے جارہے ہیں۔ محکمۂ صحت کی ٹیمیں تعینات۔ ETV بھارت کی زمینی رپورٹ دیکھیں۔
Published : December 31, 2025 at 8:11 PM IST
اندور، (سندیپ مشرا): شہر کے بھاگیرتھ پورہ علاقے میں رہنے والے 72 سالہ دگمبر کی پانچ بیٹیاں ہیں۔ دو کی شادی اندور میں ہوئی ہے، جب کہ تین کی شادی اندور کے آس پاس ہوئی ہے۔ پیر کو دگمبر اور ان کی 70 سالہ بیوی منجولتا نے اندور میں رہنے والی اپنی دو بیٹیوں کو اپنے گھر بلایا۔ اس دوران دونوں بہنوں نے اپنی تین بہنوں کو بھی کھانے پر مدعو کیا۔ پانچوں بیٹیاں اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار رہی تھیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہی تھیں۔ لیکن جلد ہی یہ خوشی غم میں بدل گئی۔
بیٹیاں اپنی ماں کی موت پر ماتم کرتی ہیں
کھانا پکانے کے دوران ماں منجولتا کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ الٹی، اسہال اور پیٹ میں درد کی وجہ سے چل بسی۔ منجولتا کی پانچ بیٹیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ وہ ماں جو چند لمحے پہلے ہنستی اور باتیں کرتی تھی اب ان کے ساتھ نہیں رہی۔
منجولتا کی پانچ بیٹیاں اپنے بوڑھے باپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنی ماں سے جدائی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے، وہ سب روتے ہوئے ایک دوسرے سے اور اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی اس منظر کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔
گندے پانی کی مسلسل شکایات سننے کو ملتی ہیں
اپنی بیوی کی موت سے دل شکستہ دگمبر نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کو بتایا، "پچھلے کچھ دنوں سے پانی مسلسل گندا ہے۔ اس نے شکایت کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔" بھاگیرتھ پورہ کے دیگر مکین بھی عوامی نمائندوں کی بے حسی پر برہم ہیں۔ کہتے ہیں عام لوگوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بھاگیرتھ پورہ میں آلودہ پانی پینے سے آٹھ لوگوں کی موت سے پورے علاقے میں کہرام مچ گیا ہے۔ تاہم اندور کے میئر نے سات افراد کی موت کی تصدیق کی ہے۔
بھاگیرتھ پورہ میں ڈاکٹروں کی ٹیمیں تعینات
محکمۂ صحت کے ساتھ میونسپل کارپوریشن اب جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ پورے محلے کے مکینوں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ سنجیوانی کلینک میں بھیڑ ہے۔ مکینوں کو قے اور اسہال کی شکایت ہے۔ 66 افراد فی الحال اندور کے مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں۔ مریضوں کا علاج ورما اسپتال، سیلوی اسپتال اور بیما اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔
علاقے کے ہر گھر کے لوگ اسہال اور قے میں مبتلا ہیں۔ محکمۂ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر سکریننگ کر رہی ہیں۔ محکمۂ صحت کی ٹیموں نے علاقے میں 700 سے 800 افراد کا معائنہ کیا ہے۔ 500 سے 600 لوگوں کو الٹی اور اسہال کی اطلاع ملی ہے۔ بھاگیرتھ پورہ علاقے میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اور چار ایمبولینسوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ MY اسپتال کے کمیونٹی میڈیسن ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹروں کے ساتھ 14 ڈاکٹرز، 24 MPWs، اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی شامل ہیں۔
- ٹوائلٹ کے نیچے مین پائپ لائن میں رساو پایا گیا۔
میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے بھاگیرتھ پورہ میں ایک بیت الخلا کے نیچے پانی کی مین لائن میں رساو پایا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس لیک کی وجہ سے زہریلا پانی پینے کے پانی کی لائن میں داخل ہو گیا۔ مرمت کا کام جاری ہے۔ میئر پشیامترا بھارگوا نے کہا کہ "یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بھاگیرتھ پورہ پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے لیے ٹینڈر جاری کیے گئے تھے، لیکن کام شروع نہ ہونے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔"