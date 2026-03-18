اندور میں خوفناک آتشزدگی: سات افراد زندہ جل گئے، الیکٹرک کار سے گھر میں لگی آگ، پھر سلنڈر پھٹ گئے
جس گھر میں آگ لگی وہاں تقریب جاری تھی اور ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 9:53 AM IST
اندور: مدھیہ پردیش کے اندور سے آگ لگنے کے بڑے سانحہ کی خبر سامنے آئی ہے۔ برجیشوری انکلیو علاقے میں، تلک نگر پولس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں، آج صبح 3:00 بجے سے صبح 4:00 بجے کے درمیان ایک گھر میں زبردست آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں سات لوگوں کی زندہ جل کر موت ہوگئی جب کہ تین دیگر شدید طور پر جھلس گئے۔ واقعے کے بعد صبح سے ہی راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ آگ لگنے کی ممکنہ وجہ کار چارجنگ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔
اس دوران ضلع کلکٹر، متعدد انتظامی اور پولیس حکام کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ کلکٹر شیوم ورما نے بتایا، "فی الحال ایک بچاؤ آپریشن جاری ہے، اور آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس المناک واقعے میں چھ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ دو منزلوں کو خالی کرالیا گیا ہے، لیکن ہماری ٹیم فی الحال ایک اضافی منزل کا معائنہ کرنے میں مصروف ہے۔"
کار چارجنگ کے دوران مبینہ طور پر شارٹ سرکٹ پھر اس کے بعد گیس سلنڈر دھماکہ
جائے وقوعہ پر پہنچے پولیس کمشنر سنتوش سنگھ نے کہا، "ہمیں صبح 4:00 بجے واقعہ کی اطلاع ملی، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 3:00 بجے برجیشوری انکلیو میں واقع پگلیہ خاندان کی رہائش گاہ پر ایک تقریب ہو رہی تھی، جہاں 8 سے 10 لوگ موجود تھے۔ شبہ ہے کہ اس دوران گراؤنڈ فلور پر ایک الیکٹرک کار میں چارجنگ کے دوران شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ جس سے گھر کے اندر رکھے گئے ایل پی جی گیس سلنڈروں میں دھماکے ہوئے، جس سے مکینوں کو فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ تین افراد کو کامیابی سے ریکسیو کر لیا گیا۔"
ایک سے زیادہ گاڑیاں راکھ میں تبدیل؛ اموات کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ
اس واقعے کے بعد کئی دلخراش تصاویر سامنے آئی ہیں۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کاروں اور موٹر سائیکلوں سمیت پوری عمارت شعلوں کی لپیٹ میں آگئی۔ پڑوسیوں کے مطابق دھماکے جیسی آواز سنی گئی جس کے بعد چیخ و پکار اور مدد کے لیے آوازیں آنے لگیں۔
پولیس فی الحال واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔ اس دوران شہری انتظامیہ کے وزیر کیلاش وجے ورگیہ، وزیر آبی وسائل تلسی رام سلوات، ایم ایل اے مہیندر ہردیہ، میئر پشیامترا بھارگو اور دیگر عوامی نمائندے جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔
