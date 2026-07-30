خراب موسم کے باعث وزیراعلیٰ ریونت ریڈی کی پرواز 20 منٹ تک فضا میں گردش کرتی رہی، بحفاظت لینڈنگ
بدھ کی شام 8:35 بجے پرکلیئرنس ملنے اوربحفاظت لینڈ کرنے سے پہلے ہوائی جہاز نے شمس آباد ہوائی اڈے پرتقریباً 20 منٹ تک چکر لگایا۔
Published : July 30, 2026 at 1:40 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے وزیراعلیٰ ریونت ریڈی کی فلائٹ دہلی سے حیدرآباد آنے والی انڈیگو کی پرواز خراب موسمی حالات کے باعث بدھ کی رات راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈنگ سے قبل تقریباً 20 منٹ تک فضا میں گردش کرتی رہی۔ بعد ازاں لینڈنگ کی اجازت ملنے پر طیارہ شام 8:35 بجے بحفاظت اتارا گیا۔
ذرائع کے مطابق انڈیگو کی پرواز 6E717 میں وزیراعلیٰ سمیت 229 مسافر سوار تھے۔ خراب موسم کے باعث پائلٹ نے لینڈنگ منسوخ کرتے ہوئے طیارے کو دوبارہ فضا میں بلند کیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد موسم بہتر ہونے اور کلیئرنس ملنے پر پرواز بحفاظت لینڈ کر گئی۔ واقعے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔
وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نئی دہلی کے تین روزہ دورے کے بعد حیدرآباد واپس آ رہے تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے کانگریس رہنماؤں کے ساتھ تنظیمی امور پر اجلاس میں شرکت کی، جبکہ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کر کے دیہی رہائشی اسکیموں، روزگار گارنٹی فنڈز اور خشک سالی سے متعلق ریاست کے مطالبات پیش کیے۔
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دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ریاستی تجاویز پر مثبت ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے تجاوزات کے خلاف جاری HYDRA ہائیڈرا مہم کو ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا۔