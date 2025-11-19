اتر پردیش کے ایک سو پچیس نوجوان بنیں گے سعودی عرب میں ریاستی حج انسپکٹر، انتیس نومبر کو امتحان، ستائیس کو ہوگا ٹیسٹ
امتحان میں 150 نمبر ہوں گے، جس میں 50 کثیر انتخابی سوالات ہوں گے۔ ہر سوال میں ایک درست اور تین غلط آپشنز ہوں گے۔
November 19, 2025
لکھنؤ: حج 2026 کے لیے سعودی عرب میں تعیناتی کے لیے ریاستی حج انسپکٹرز (SHI) کے انتخاب کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا، ممبئی نے ایک سرکلر جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ SHI کے عہدے کے لیے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ (CBT) 29 نومبر 2025 کو منعقد کیا جائے گا۔
حج کے ایگزیکٹیو آفیسر ایس پی تیواری نے بتایا کہ یہ ایک آن لائن امتحان ہوگا، جسے امیدوار کسی بھی محفوظ مقام، گھر یا دفتر سے، ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ یا کیمرہ سے لیس موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ امتحان کی تیاری کے لیے ایک فرضی ٹیسٹ 27 نومبر کو صبح 10:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک ہوگا۔
حج کمیٹی آف انڈیا کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب
انہوں نے کہا کہ امتحان سے متعلق تمام تکنیکی تقاضے، رہنما خطوط اور معیارات حج کمیٹی آف انڈیا کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ امتحان کے لیے لاگ ان/پاس ورڈ اہل امیدواروں کے موبائل نمبرز پر SMS اور ای میل کے ذریعے ایک دن پہلے بھیج دیا جائے گا۔
کوئی منفی نشان نہیں ہوگا
یہ امتحان 150 نمبروں کا ہوگا، جس میں کوئی منفی نشان نہیں ہوگا۔ CBT 50 کثیر انتخابی سوالات پر مشتمل ہوگا۔ ہر سوال میں ایک درست اور تین غلط آپشنز ہوں گے۔ کوئی منفی مارکنگ نہیں ہوگی۔ سوالیہ پرچہ ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہوگا۔ امیدوار خود زبان کا انتخاب کر سکیں گے۔
امیدوار کو فوری طور پر قرار دے دیا جائے گا نااہل
حج کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ امتحان کے دوران کسی بھی بدتمیزی، غلط طرز عمل یا پراکٹر کی ہدایات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں امیدوار کو فوری طور پر نااہل قرار دے دیا جائے گا اور ان کا امتحان منسوخ کر دیا جائے گا۔ امتحان یا ٹیسٹ کے دوران کسی تکنیکی مسئلہ کی صورت میں موبائل نمبر 8956787042 پر رابطہ کرکے مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔
اتر پردیش سے 18,000 حج کے لیے منتخب
واضح رہے کہ اتر پردیش سے 18,000 حج 2026 درخواست دہندگان کو پہلے ہی منتخب کیا جا چکا ہے۔ دوسری قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ گزر چکی ہے جب کہ حج کمیٹی آف انڈیا جلد ہی تیسری قسط جمع کرانے کی تاریخ کا اعلان کرے گی۔