ایس آئی آر سماعت: محمد شامی کولکاتا میں انتخابی حکام کے سامنے پیش، عمل کو سب کی ذمہ داری قرار دیا
Published : January 20, 2026 at 7:43 PM IST
کولکاتا: بھارتی کرکٹ ٹیم کے تیز گیند باز محمد شامی منگل کے روز مغربی بنگال میں جاری ایس آئی آر (خصوصی نظرثانی) مہم کے تحت طے شدہ سماعت کے لیے کولکاتا میں انتخابی حکام کے سامنے پیش ہوئے۔ ایک سرکاری اہلکار نے اس کی تصدیق کی۔
محمد شامی جنوبی کولکاتا کے بکرام گڑھ علاقے میں واقع ایک اسکول میں انتخابی حکام کے سامنے ضروری دستاویزات کے ساتھ حاضر ہوئے۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد شامی نے کہا کہ ایس آئی آر ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اور سب کو اس عمل میں تعاون کرنا چاہیے۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شامی نے کہا، ’’کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایس آئی آر ہر شہری کا حق اور ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو اس عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور انتخابی عملہ نہایت خوش اسلوبی سے پیش آیا۔ ’’میں پچھلے 25 برسوں سے یہاں رہ رہا ہوں۔ اگر مجھے دوبارہ بلایا گیا تو میں پھر حاضر ہوں گا۔‘‘
شامی نے کہا۔ ریاستی چیف الیکشن آفیسر کے دفتر کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق، شامی کے اینومریشن فارم میں کچھ تضادات پائے گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں سماعت کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ سماعت کے دوران محمد شامی نے پاسپورٹ پیش کیا اور یہ کارروائی تقریباً 15 منٹ میں مکمل ہوگئی۔ شامی کا تعلق اصل میں اتر پردیش سے ہے، تاہم وہ اپنے کرکٹ کیریئر کے باعث کئی برسوں سے کولکاتا میں مقیم ہیں۔
بھارتی فاسٹ بولر کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر 93 کے ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، جو راش بہاری اسمبلی حلقے میں آتا ہے۔ محمد شامی اور ان کے بھائی محمد کیف کو بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے سماعت کے لیے نوٹس جاری کیے گئے تھے۔
ایک پول افسر کے مطابق شامی پہلے طے شدہ تاریخ پر سماعت کے لیے اس لیے حاضر نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ راجکوٹ میں وجے ہزارے ٹرافی کے دوران بنگال کی نمائندگی کر رہے تھے، جس کے بعد انہیں نئی تاریخ دی گئی تھی۔