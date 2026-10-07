پٹرول پمپ سیل کرنے گئے انڈین آئل کے ملازم کا چاقو سے بے رحمانہ قتل
پولیس کے مطابق، یہ پمپ پہلے بند تھا اور کچھ دن پہلے ہی وہاں دوبارہ کام شروع کیا گیا تھا۔
By PTI
Published : October 7, 2026 at 8:27 AM IST
ہنگولی: پولیس نے بتایا کہ منگل کے روز مہاراشٹر کے ضلع ہنگولی میں انڈین آئل کمپنی کے ایک ملازم کو اس وقت چاقو مار کر قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک پٹرول پمپ کو سیل کرنے کی کارروائی کر رہے تھے۔
انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ بَسمت تحصیل کے گاؤں امباچونڈی میں منگل کو دوپہر تقریباً 4:30 بجے پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت مہیش شیلکے کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ پمپ پہلے بند تھا اور کچھ دن پہلے ہی یہاں دوبارہ کام شروع کیا گیا تھا۔
جس وقت شیلکے اور ان کی ٹیم پٹرول پمپ کو سیل کر رہی تھی، مبینہ طور پر ان کے اور پمپ کے مالک کے اہل خانہ اور وہاں موجود دیگر افراد کے درمیان بحث شروع ہو گئی، جو جلد ہی تشدد میں بدل گئی۔
شیلکے پر مبینہ طور پر چاقو سے سات وار کیے گئے، جس کی وجہ سے وہ موقعے پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تنازع کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس نے اس معاملے کے کلیدی ملزم کا پتا لگانے اور اسے تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے۔