انڈیا اسلامک کلچرل سنٹر میں 'امام علیؑ کی تعلیمات اور جدید معاشرہ' کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حضرت علی کی سیرت، کردار اور تعلیمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔
Published : January 12, 2026 at 1:02 PM IST
دہلی : انڈیا اسلامک کلچرل سنٹر کے عبدالرحمن آڈیٹوریم کے اس پروگرام میں بڑی تعداد میں دانشوروں، ماہرین تعلیم، طلباء، سماجی کارکنوں اور عام شہریوں نے شرکت کی۔ آڈیٹوریم گنجائش سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔
"امام علی علیہ السلام کی تعلیمات اور جدید معاشرہ" عنوان سے منعقدہ پروگرام میں اسلامی سکالر مولانا سید کلب رشید رضوی، مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی، اور ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی نے کلیدی مقررین کی حیثیت سے اپنے خیالات پیش کئے۔
مقررین نے اپنے خطابات میں حضرت علی کی سیرت، کردار اور تعلیمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امام علی نہ صرف ایک برادری بلکہ پوری انسانیت کے لیے انصاف، مساوات اور اخلاقی جرأت کے داعی تھے۔
مقررین نے کہا کہ آج کا معاشرہ جو بدعنوانی، ناانصافی، امتیازی سلوک اور اخلاقی انحطاط جیسے چیلنجوں سے دوچار ہے، امام علیؑ کی تعلیمات ایک طاقتور رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اپنی تقاریر میں مقررین نے صرف گورننس، کمزوروں کے حقوق، دیانتداری اور انسانی وقار کے تحفظ جیسے مسائل پر زور دیا۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ امام علی علیہ السلام کی زندگی سے متاثر ہو کر معاشرے میں مثبت تبدیلی کے ایجنٹ بنیں۔
پروگرام کی نظامت جناب پی اے نے کی، جنہوں نے پورے پروگرام کو بہ حسن توازن کے ساتھ چلایا۔ ان کی پریزنٹیشن نے پروگرام کی سنجیدگی اور تاثیر کو مزید تقویت دی۔
مقررین نے بھی کہا کہ دین کا اصل مقصد صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں انصاف، ہمدردی اور باہمی بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے۔ امام علی کی تعلیمات آج کے جدید معاشرے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور انسانیت کے تحفظ کی مضبوط بنیاد بن سکتی ہیں۔ پروگرام کے آخر میں حاضرین کے سوالات اور مکالمے نے تقریب کو مزید جاندار بنا دیا۔
انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں منعقدہ یہ پروگرام نہ صرف ایک مذہبی تقریب تھا بلکہ معاشرے کو سوچنے، سمجھنے اور صحیح سمت میں آگے بڑھنے کی تحریک دینے کی ایک اہم کوشش بھی تھی۔ ایسے واقعات آج کے دور میں نہ صرف ضروری ہیں، بلکہ معاشرے کو اخلاقی اور انسانی اقدار سے جوڑنے کا ایک طاقتور ذریعہ بھی ہیں۔