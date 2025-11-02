گھر کی چار دیواری میں پیار اور اعتماد کا قتل! بیوی، بیٹی اور سالی کو درانتی سے کاٹ دیا۔۔ پھر اپنی جان لے لی۔۔کیوں بنا وحشی؟ یہاں جانیں
یہ وحشیانہ واقعہ تلنگانہ کے وقارآباد ضلع کے کولکاچرلا منڈل میں پیش آیا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی، بیٹی اور سالی کو قتل کر دیا۔
Published : November 2, 2025 at 3:12 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے وقارآباد میں ہفتہ کی رات ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ یہاں ایک شخص نے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اعتماد، پیار اور اپنے پن کا قتل کر دیا۔ قاتل نے خاندان کے دو افراد کو قتل کرنے کے بعد پھانسی لگا لی۔ اس پوری آزمائش کے دوران، مجرم کی بیٹی کسی طرح بچ گئی۔
واقعہ کیا ہے؟
یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تلنگانہ کے وقارآباد ضلع کے کولکاچرلا منڈل میں پیش آیا۔ ویپوری یادیا نامی شخص نے اپنی بیوی، بیٹی اور سالی کو درانتی کے وار سے بے دردی سے قتل کردیا۔ بیٹی حملے میں بال بال بچ گئی۔ اس کے سر اور ہاتھ پر زخم ہیں۔ ملزم نے بعد میں خودکشی کر لی۔
پولیس تفتیش کر رہی ہے:
واقعہ سے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور وہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ پرگی ڈی ایس پی سرینواس نے بھی جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس کا خیال ہے کہ قتل خاندانی تنازعہ کا نتیجہ ہے۔
سوتے وقت حملہ:
حکام نے بتایا کہ کولکاچرلا منڈل میں دوپہر 2:30 سے 3:00 بجے کے درمیان اس واردات کو انجام دیا گیا۔ پولیس اس واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد جائے وقوعہ پر پہنچی۔ افسر نے بتایا کہ اس شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی (تقریباً 35 سال کی عمر)، چھوٹی بیٹی (تقریباً 10 سال) اور سالی (تقریباً 40 سال) کو اس وقت درانتی سے کاٹ دیا جب وہ سو رہے تھے۔
بڑی بیٹی اسپتال میں داخل:
افسر نے بتایا کہ اس شخص نے اپنی بڑی بیٹی کو بھی مارنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم نے بعد میں اپنے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کرلی۔ ابتدائی تفتیش کی بنیاد پر، پولیس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس شخص اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی تنازعہ تھا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔
