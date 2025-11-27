اتر پردیش میں والد نے اپنی ہی بیٹی کو اغوا کرلیا، جانئے کیا تھا مقصد اور ایسا کیوں کیا؟
تحقیقات کے دوران حقیقت سامنے آنے پر فیروز آباد پولیس نے شکایت کنندہ کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔
Published : November 27, 2025 at 8:16 PM IST
فیروز آباد( اتر پردیش): ضلع میں دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے دشمنوں کو پھنسانے کے لیے جھوٹی رپورٹ درج کرائی۔ تاہم، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور نقطوں کو جوڑنے کے بعد انکشاف کیا کہ جس شخص نے مقدمہ درج کیا وہ مجرم تھا۔ پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کرنے والے شخص کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ مزید برآں بیٹی نے بھی اپنے والد کا ساتھ دیا اور پولیس کو جھوٹا بیان دیا۔ مزید برآں، باپ نے اپنی بیٹی کو دشمنوں کے خلاف بیان دینے پر بھی راضی کیا۔
آراون پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر رشی کمار نے بتایا کہ 22 نومبر کو پولیس اسٹیشن میں ایک طالب علم کے اغوا کا معاملہ درج کیا گیا تھا۔ ارون تھانہ علاقہ کے رہنے والے کنورپال نے شکایت درج کرائی ہے۔ کنورپال نے الزام لگایا کہ ان کے گاؤں کے کیدار اور اجے دیو نے 17 نومبر کو ان کی بیٹی کو اسکول جانے کے لیے لفٹ دینے کے بہانے اغوا کر لیا۔ بعد ازاں 22 نومبر کو ملزمان نے اسے مکھن پور میں چھوڑ دیا۔ اس معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب پولیس نے تفتیش کی تو جو حقائق سامنے آئے وہ چونکا دینے والے تھے۔
انسپکٹر رشی کمار نے بتایا کہ طالب علم کے والد کنورپال کی اجے اور کیدار کے ساتھ دیرینہ دشمنی اور مقدمہ چل رہا تھا۔ نتیجتاً، کنورپال نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اپنے حریفوں کو پھنسانے کی سازش رچی۔ سازش کے حصے کے طور پر، انہوں نے اپنی بیٹی کو کھیڑا گنیش پور گاؤں میں اس کی بہن کے گھر چھوڑ دیا۔ بعد میں، طالبہ کو راضی کرنے کے بعد، انہوں نے اسے 22 نومبر کو مکھن پور میں چھوڑ دیا۔ انسپکٹر نے بتایا کہ اس معاملے میں ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد کنورپال اور رماکانت کے خلاف اغوا اور جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے پوچھ گچھ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔