اس ایس پی نے نائک فلم کی یاد دلا دی: 28 سب انسپکٹرز اور 78 کانسٹیبلوں کے ایک ساتھ تبادلوں نے ہلچل مچا دی

محکمہ پولیس میں ایک دن میں بڑے پیمانے پر دوڑنے والی "ٹرانسفر ایکسپریس" نے پورے ضلع میں ہلچل مچا دی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 6, 2026 at 12:42 PM IST

سنت کبیر نگر: اتر پردیش کے ضلع سنت کبیر نگر کے محکمہ پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے دیکھنے میں آئے ہیں- وہ بھی یہ سب تبادلے ایک ہی دن کے اندر اندر ہوئے ہیں۔ یہ تبادلے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) کی طرف سے شروع کیے گئے، جن کے احکامات نے محکمہ کے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے۔

پولیس فورس کے اندر ایک بڑے ردوبدل میں، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سندیپ کمار مینا نے بیک وقت 106 پولیس اہلکاروں کا تبادلہ کرکے پورے ضلع میں "ٹرانسفر ایکسپریس" کو مؤثر طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ اس جامع رد و بدل کے تحت 28 سب انسپکٹرز کی پوسٹنگ تبدیل کی گئی ہے جبکہ باقی 78 اہلکاروں میں ہیڈ کانسٹیبل، کانسٹیبل اور خواتین کانسٹیبل شامل ہیں۔ ایس پی کے اس اقدام کو انتظامی نظم و ضبط کو سخت کرنے اور ضلع کے تھانوں کی آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانے کی جانب ایک سنگ میل کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔

سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سندیپ کمار مینا نے بیک وقت 106 پولیس اہلکاروں ے تبادلے کر دیے (sant kabir nagar police media cell)

ٹرانسفر لسٹ میں خاص طور پر ان پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا جو ایک طویل مدت تک ایک ہی مقام پر تعینات رہے۔ جہاں یہ تبادلے انتظامی اصلاحات کو آسان بنانے کے لیے کیے گئے، وہیں ایس پی نے بھی ڈسپلن کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ کانٹے پولیس چوکی پر تعینات دو کانسٹیبلوں پر ایک شہری کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے سنگین الزامات تھے۔ معاملے کی تحقیقات کے بعد اور پولیس فورس کی شبیہ کو خراب کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے ایس پی سندیپ کمار مینا نے سخت کارروائی کی، دونوں کانسٹیبلوں کو فوری اثر سے پولیس لائنز سے منسلک کر دیا۔

سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سندیپ کمار مینا نے بیک وقت 106 پولیس اہلکاروں ے تبادلے کر دیے (sant kabir nagar police media cell)

ایس پی کے احکامات نے پورے محکمے میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور ان کے فیصلہ کن اقدامات ضلع کے پولیس حلقوں میں بڑے پیمانے پر بحث کا موضوع بن گئے ہیں۔ ایک ہی دن میں اہلکاروں کے اتنے بڑے پیمانے پر تبادلے نے ضلع بھر کے بیشتر تھانوں کو متاثر کیا ہے۔

سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سندیپ کمار مینا نے بیک وقت 106 پولیس اہلکاروں ے تبادلے کر دیے (sant kabir nagar police media cell)
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سندیپ کمار مینا نے بیک وقت 106 پولیس اہلکاروں ے تبادلے کر دیے (sant kabir nagar police media cell)

