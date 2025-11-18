سمجھانے پر نہیں مانا، چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔۔ لڑکی نے دانتوں سے نوجوان کی زبان چبا ڈالی۔۔ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، اسپتال میں زیر علاج
یہ واقعہ کانپور کے بلہور علاقے میں پیش آیا۔ لڑکی گاؤں سے باہر چولہے کے لیے مٹی لینے گئی تھی۔
Published : November 18, 2025 at 4:04 PM IST
کانپور: اترپردیش کے شہر کانپور کے بلہور علاقہ میں ایک نوجوان کو لڑکی سے چھیڑ چھاڑ بھاری پڑ گئی۔ لڑکی نے اپنے دانتوں سے نوجوان کی زبان چبا ڈالی۔ خون بہنے لگا اور لڑکا بے ہوش کر زمین پر گر پڑا۔ گھر والوں نے اسے سنٹرل ہیلتھ سینٹر (CHC) پہنچایا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹروں نے اسے ضلع اسپتال ریفر کر دیا۔ یہ واقعہ بلہور علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
بلہور پولس اسٹیشن کے انچارج اشوک کمار سروج نے بتایا کہ 32 سالہ ملزم چمپی لڑکی کا سابقہ بوائے فرینڈ ہے۔ وہ کبھی ایک دوسرے ست محبت کرتے تھے۔ نوجوان پہلے سے شادی شدہ تھا۔ بعد ازاں لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ اس کے بعد لڑکی نے چمپی سے رابطہ کرنا بند کر دیا اور ان کی ملاقاتیں بند ہو گئیں۔ اس سے نوجوان پریشان ہوگیا۔
نوجوان نے زبردستی کی:
پولیس کے مطابق، لڑکی پیر کو چولہے کے لیے مٹی جمع کرنے کے لیے دوپہر 2 بجے کے قریب گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک مقام پر گئی تھی۔ ادھر چمپی بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے لڑکی سے بدتمیزی شروع کر دی۔ لڑکی نے مزاحمت کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ ناراض ہو کر لڑکی نے اس کی زبان کاٹ لی۔ جس سے نوجوان کی زبان سے خون بہنے لگا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ گاؤں والوں نے اسے درد سے کراہتے دیکھا اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ اہل خانہ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ وہ اسے بلہور سی ایچ سی لے گئے۔ حالت بگڑنے پر اسے ابتدائی طبی امداد کے بعد ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
پولیس تفتیش کر رہی ہے:
ڈی سی پی ویسٹ دنیش ترپاٹھی نے بتایا کہ نوجوان اور لڑکی میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ متاثرہ کی بیوی نے گاؤں کے کچھ لوگوں کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
واضح رہے کہ غصے میں جسم کے اعضاء کو نشانہ بنانے کے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ جون میں، سونبھدرا کے دودھی تھانہ علاقے کے کالی محلہ میں، ایک شوہر بیوی نے صرف 300 روپے ادا نہیں کرنے پر روبی دیوی (32) کے کان کاٹ دیے۔ اس سے پہلے مئی میں کانپور میں پارکنگ کے تنازعہ کے دوران ایک نوجوان نے سوسائٹی کے سکریٹری کی ناک کاٹ دی تھی۔ یہ واقعہ کانپور کے بٹور علاقے میں پیش آیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: