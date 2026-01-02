گھریلو تشدد کے دلخراش واقعہ میں شوہر نے بیوی کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا
ادے پور کے گوگنڈہ میں گھریلو جھگڑے میں شوہر نے بیوی کو لاتیں اور گھونسے مار کر قتل کردیا۔
Published : January 2, 2026 at 8:39 AM IST
ادے پور: راجستھان ضلع کے گوگنڈا تھانہ علاقے میں گھریلو تشدد کا ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے، جس نے پورے علاقے کو چونکا دیا۔ معمولی بات پر جھگڑا شروع ہوا جو گرما گرم بحث میں بدل گیا، جس کے نتیجے میں شوہر نے بیوی کو بے دردی سے مارا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ اس واقعے نے نہ صرف ایک خاتون کی جان لے لی بلکہ نو معصوم بچوں کو ماں کی محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔
گوگنڈا پولیس اسٹیشن کے افسر شیام سنگھ چرن نے بتایا کہ ملزم شیطان ناتھ کالبیلیا کا اپنی بیوی سیتا کالبیلیا سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا بڑھنے پر ملزم کو غصہ آ گیا اور بیوی پر لاتوں اور گھونسوں سے حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ سیتا کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ اس جوڑے کے بچے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو بچانے کی پوری کوشش کی لیکن ملزمان نے انہیں نظر انداز کر دیا۔
اس واقعہ سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملزم شوہر ارتکاب جرم کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی گوگنڈہ پولس اسٹیشن آفیسر شیام سنگھ چرن پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پولیس نے نعش کو قبضے میں لے کر گوگنڈہ اسپتال کے مردہ خانہ میں رکھوا دیا جہاں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی متوفی کے گھر والے گاؤں پہنچے۔ انہوں نے ملزم شوہر پر منصوبہ بند قتل کا الزام لگایا اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے سسرالیوں کی رپورٹ پر قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسٹیشن آفیسر نے بتایا کہ ملزم انڈیتھل گاؤں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے