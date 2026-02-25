شنکراچاریہ تنازعہ: سابق ایم ایل سی جیش پرساد نے آشوتوش پانڈے کے بارے میں کیے چونکا دینے والے انکشافات
سماج وادی پارٹی سے وابستہ جیش پرساد بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر جیتن پرساد کے کزن ہیں۔
شاہجہاں پور، اترپردیش: شنکراچاریہ اویمکتیشورانند کے خلاف ایف آئی آر کے بعد معاملہ زور پکڑ رہا ہے۔ شاہجہاں پور میں سماج وادی پارٹی کے سابق ایم ایل سی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر جیتن پرساد کے کزن جیش پرساد نے آشوتوش پانڈے پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ جیش کا کہنا ہے کہ آشوتوش بی جے پی کا ایجنٹ اور انتہائی حقیر شخص ہے۔ غیر بی جے پی حکومت والی ریاست میں ان کے خلاف سی بی آئی کی تحقیقات سے حقیقت سامنے آئے گی۔
سابق ایم ایل سی جےیش پرساد نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آشوتوش پانڈے، جس نے شنکراچاریہ اویمکتیشورانند کے خلاف نفرت انگیز الزامات لگائے، خود ایک حقیر شخص ہے۔ ہم نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے برجیش پاٹھک سے ملاقات کی اور برجیش پاٹھک کی اہلیہ کو اپنی پارٹی میں خواتین کی تنظیم کا صدر مقرر کیا۔ وہ تیواری نامی خاتون سے رابطے میں تھا، جس کے ساتھ وہ دہلی میں رہتا تھا اور اسے ایک کیس میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ آشوتوش کا سریش کمار کھنہ سے بھی جھگڑا ہوا تھا۔
اس صورت حال میں، ہم چاہتے ہیں کہ غیر بی جے پی حکومت والی ریاست میں تحقیقات کرائی جائیں تاکہ سچائی سامنے آئے۔ تاہم شنکراچاریہ کے خلاف تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے سزا دی جائے گی۔ آہستہ آہستہ آشوتوش پانڈے کے کرتوتوں اور گھناؤنے جرائم کو بے نقاب کیا جائے گا۔