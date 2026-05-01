شہڈول کی شادی میں بڑا ڈرامہ، دولہے نے دلہن کے گلے میں مالا ڈالی، لیکن دلہن نے کہا، "یہ وہ نہیں"
شاہدول میں شادی کے دوران افراتفری مچ گئی۔ دلہن نے دولہے کے گلے میں مالا نہیں ڈالی۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پالیا گیا۔
Published : May 1, 2026 at 7:15 AM IST
شہڈول، مدھیہ پردیش: شادیوں کا موسم چل رہا ہے اور آئے روز شادیاں ہو رہی ہیں۔ ان دنوں شادیوں میں طرح طرح کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ شاہدول میں سامنے آیا ہے۔ ہار پہنانے کی تقریب کے دوران بڑا ڈرامہ رچا گیا۔ دلہن نے دولہے کو مالا پہنانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک سنگین وجہ بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے پہنچنے کے بعد ہی صورتحال پر قابو پایا گیا۔
دلہن نے اعلان کیا کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے
یہ واقعہ شاہڈول کے بیااڑی تھانے کے علاقے میں پیش آیا جہاں شادی کی تقریب میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ دولہا اور اس کی شادی کا پورا جلوس دلہن کو لینے کے لیے گوہپارو علاقے سے پہنچا تھا۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ جلوس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ رسم رسم کے مطابق ادا کی جا رہی تھی لیکن شادی میں اصل موڑ تب آیا جب بارات کی تقریب کا وقت آیا۔
دلہن نے دلہے کو مالا نہیں پہنایا
جب ہار پہنانے کی تقریب شروع ہوئی تو دولہے نے بے تابی سے سٹیج پر موجود دلہن کو ہار پہنائے۔ پھر جب دلہن کی باری آئی تو وہ کچھ دیر تک دولہے کو غور سے دیکھتی رہی اور اس پر مالا نہیں ڈالی۔ پھر اچانک وہ سٹیج سے اتر کر جانے لگی۔ دلہن کے اچانک فیصلے نے حاضرین کو حیران اور پریشان کر دیا۔
وہاں موجود اہل خانہ اور رشتہ دار بار بار دلہن سے دولہے کو مالا ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ وہ بارات کیوں نہیں ڈال رہی۔ کافی دیر بعد دلہن نے واضح طور پر کہا کہ جس آدمی کو اس نے دیکھا وہ دولہا نہیں تھا۔ اس بیان سے دونوں جماعتوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہوگئی۔ لڑکی کے گھر والوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن دلہن اپنے فیصلے پر قائم رہی۔
ماحول کشیدہ ہو گیا
حالات کشیدہ ہوگئے، حالات خراب ہونے لگے۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی گئی۔ تھانہ بیاواری کی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر دونوں فریقین کی مشاورت کی اور انہیں تھانے طلب کیا۔ دونوں فریقوں سے تحریری رضامندی حاصل کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ دلہن شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ تقریب کو ختم کرنے پر باہمی رضامندی سے کام کر رہے تھے۔ اس تحریری رضامندی کے بعد ہی صورت حال حل ہوئی اور دولہا آخرکار دلہن کے بغیر گھر واپس آگیا۔ دلہن کے خاندان کا تعلق ستنا ضلع سے بتایا جاتا ہے۔